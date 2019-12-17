【設計】懸浮書架藏書量逾12萬　美國最潮圖書館竟引發性別爭議？

對於文青而言，在煩惱、心煩或寂寞之時能夠閱讀，便是心靈上的最大慰藉。 最近奧地利建築師Wolfgang Tschapeller就為美國康乃爾大學（Cornell University）其中一個圖書館Mui Ho Fine Arts Library進行大翻身，築起一間足足有三層高的大型新潮圖書館，讓一眾文青能夠忘形沉浸於書海之中。

最近奧地利建築師Wolfgang Tschapeller為美國康乃爾大學（Cornell University）其中一個圖書館Mui Ho Fine Arts Library進行大翻身。（tschapeller.com）

屢次獲獎的Wolfgang Tschapeller這些年來曾為多家校園如維也納應用藝術大學（University of Applied Arts Vienna）進行改造，憑藉其超凡的建築技巧及創意，大大擴充建築物的實用面積，亦大幅增加建築物的流動性，使得用家可以擁有更美好的體驗。

早於2014年，Wolfgang Tschapeller便獲邀籌備改造位於美國康乃爾大學的Mui Ho Fine Arts Library。Wolfgang Tschapeller想到康乃爾大學乃是全美最大型的學術研究圖書館，遂決定要設計一家與別不同的圖書館，使同學在Mui Ho Fine Arts Library中得到不一樣的體驗。

Wolfgang Tschapeller特意鑿穿地板及牆壁，打造出一個足足有三層樓高的開放式圖書館。（tschapeller.com）

花了約莫六年時間，圖書館終於大功告成。Wolfgang Tschapeller特意鑿穿地板及牆壁，打造出一個足足有三層樓高的開放式圖書館，使得整個空間看起來更空曠廣闊。為了充分利用整個空間，他利用鋼枝築起一座大型書架，上面收藏了超過125,000本藏書，想必令一眾文青樂而忘返。另外，圖書館與鄰近的課室及教員辦公室連接相通，同學可以迅速由圖書館到達上課及研習地點，同時兼備外形及功能。

按圖看更多設計細節：

然而圖書館的設計亦引起小風波：為了增加空間感，Wolfgang Tschapeller在設計時特意以半透明物料製作各層書架的地板，卻引發起一眾女學生的憂慮，擔心穿裙子走在地板上會走光。設計離不開人，大概再美的設計也要顧及到用家的使用體驗。對於這家藏書量極高卻不盡完美的建築，大家又有何看法？