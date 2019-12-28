Urban Sophistication手機殼　一個充滿潮味的iPhone Case品牌

如果這個羽絨iPhone Case當真是與The North Face的官方合作版的話，相信它的話題性應該比現在還要強得多了。

CASETiFY × Pokémon。（CASETiFY ）

CASETiFY × DHL。（CASETiFY ）

近代科技產品時尚化的步伐有增沒減，不但止GUCCI、Louis Vuitton和Dior等高級時裝品牌推出得不亦樂乎，就連帶市場也衍生出一些主打潮流玩味路線的手機殼品牌，在香港大人氣的CASETiFY固然是其一，成功與DHL與Pokémon策動聯乘合作，已證明了他們具備了高瞻遠矚的潮流目光。

The Puffer Case（Urban Sophistication）

明顯乃是向戶外品牌The North Face的典經羽絨Nuptse Jacket作致敬。

而來自美國的Urban Sophistication同樣不遑多讓，由一對年輕兄妹所創立，起初以售賣街頭服飾為主，誰不知後來憑藉出售iPhone Case才愈做愈起勁，特別是早前推出的Puffer iPhone Case，簡潔黑白配色，100% Polyurethane製造，再於與手機殼表面注入一條接一條的肥大臃腫夾錦層，結合「The Puffer Case」手樣，如斯設置，明顯乃是向戶外品牌The North Face的典經羽絨Nuptse Jacket作致敬，滿載玩味之餘，也食正了當前的潮流大勢，無怪深受Hadid姊妹和Kendall Jenner等西方名流的愛戴，絕對是買不起Louis Vuitton但又想潮得起的潮流人一個務必關注的品牌。

另外除左The Puffer Case外，Urban Sophistication尚有許多別具幽默感的iPhone Case設計，有些取材與Porn，大玩咸濕性暗示，有些則玩別具諷刺意味的經典字句，價錢平均$35美元一個，絕對抵玩。

設有不同型號的iPhone Case Case，十分體貼。（Urban Sophistication）