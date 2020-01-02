【Air Jordan 1】NIKE以Disco Ball為靈感　閃爆銀光賀AJ1 35周年

早前NIKE發布消息，指將於不久後的將來推出Air Jordan 1 Mid “Discoball”，以浮誇的設計慶祝AJ1面世35周年這大日子。

Air Jordan 1 Mid “Discoball”（NIKE）

1985年，Michael Jordan以自己的名字為Air Jordan 1命名，紅黑相間的AJ1自此成為傳奇，這些年來由NIKE伸延到Jordan Brand，這設計依然是永恆的熱門鞋款。過去NIKE和Jordan Brand多次以原祖版AJ1為藍本，至今推出逾150款變奏版，多個款式均成為波鞋迷的收藏品，價值不菲。

Air Jordan 1（IG@macorick_star）

去年Dior x Jordan Brand的Air Jordan 1引起時尚熱話，未推出已被炒至天價：

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適逢2020年是AJ1面世的35周年，一眾波鞋迷早已引頸以待，期望及早得知品牌將會在此特別之年推出哪些致敬鞋款。NIKE就此於去年年末，在其官方網站上發布Air Jordan 1 Mid “Discoball”的相關圖片。

點閱Air Jordan 1 Mid “Discoball”細節：

顧名思義，Air Jordan 1 Mid “Discoball”靈感取自於風靡70年代的銀色Disco Ball，以AJ1始祖鞋型為基礎，再以金屬銀色物料製成鞋面及鞋身上的品牌一剔標誌，再搭襯銀色鞋帶及黑白鞋底，懷舊感十足。官方暫未公布確實推出日期及商品定價，但估計Air Jordan 1 Mid “Discoball”將於本月公開發售，有興趣的朋友記緊密切留意相關資訊。