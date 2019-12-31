【藝術】以刺繡作為最美的「紗布」　烏克蘭女子藉此斥責暴力惡行

2019年不單多地發生嚴重示威衝突，多個森林亦相繼起火，無不顯示過去一年世界經已響起急需改變的警號。 自然是地球的最後防線，當然值得我們每個人盡力守護。 烏克蘭藝術家Diana Yevtukh近日就以刺繡藝術，嘗試治療大樹的傷口。

烏克蘭藝術家Diana Yevtukh近日以刺繡藝術嘗試治療大樹的「傷口」。（IG@diana.yevtukh）

小朋友與成年人，動物與植物，在我理解中都是大自然的一部份。 Diana Yevtukh

來自烏克蘭的Diana Yevtukh不時於樹林中漫步、觀察及思考。在觀察的過程中，她發現原來許多大樹的樹幹上均有大大小小的凹洞。大樹的凹洞就似是人類身體上的傷疤，因人為損害或害蟲攻擊而出現，大多數大樹在生成的過程都會因受傷而留下幾個凹洞。

Diana Yevtukh（IG@diana.yevtukh）

人類的傷疤被視為不完美的缺憾，大樹的「傷疤」亦然，許多地區會依照大樹「傷疤」的多少及受損程度而決定斬除與否。可是對於Diana Yevtukh而言，人類作為萬物之靈，又掌控如此多地球資源，理應更珍惜周遭的環境並在適當時候伸出援手，而非把一切不順眼的事物剷除，以為眼不見就淨即可。

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某天，當她凝視大樹樹幹的凹洞時，心中突然生起想要填補這些凹洞的感悟。她想：或許是大樹的靈魂正透過凹洞召喚她。於是她便決定以她最拿手的刺繡工藝為大樹「療傷」。

她以璀璨繽紛的棉線織出多幅夢幻的刺繡作品，當中有人類眼睛及心臟的圖案，亦有繁花盛開的圖像，不單為大樹帶來最美麗的「紗布」，亦藉此讚揚大樹不朽的生命力，除此以外，Diana Yevtukh亦希望以此告訴世人不能只以暴力掩蓋傷疤，唯有愛才能治癒傷口。愛，大概又是每個人於2020年最大的研習課題。