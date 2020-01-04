【Hermès x Bugatti】絕無僅有特別訂製　擁有天價跑車的人是…

奢侈品之所以夢幻與珍貴，正在於其質與量的稀有，普羅大眾只可遙望而難以擁有。 最近法國奢華超跑製造商Bugatti因應跑車收藏家Manny Khoshbin的訂製要求，再一次與奢侈品品牌Hermès合作，製造出地球上絕無僅有的「Bugatti Chiron Hermès」。

法國奢華超跑製造商Bugatti因應跑車收藏家Manny Khoshbin的訂製要求，再一次與奢侈品品牌Hermès合作，製造出地球上絕無僅有的「Bugatti Chiron Hermès」。（IG@bugatti）

於2016年3月面世的Chiron，是Bugatti為了紀念曾多次駕駛品牌跑車而獲獎的Louis Chiron而設計的超跑車款。Chiron採用了W16四渦輪增壓引擎，能輸出功率為1,103 kW，同時擁有7速雙離合器變速箱，是為品牌史上最快且最強的車款。當年品牌限定全球出售500輛，售價為每台240萬歐元（約20,826,569港元），成為不少跑車收藏家的目標。

來自伊朗的地產大亨Manny Khoshbin亦是Chiron的收藏家之一，早在2014年買入品牌另一車款Veyron並將之進行大改裝，最後更為愛車改名為Mansory Linéa Vincéro d`Oro。2016年，Manny Khoshbin再向Bugatti買入Chiron，並要求品牌為他的愛車進行改造，成功促成這場夢幻的合作。

由於是訂製的專屬車款，品牌在接到訂單後才開始製作，因此整場合作為時足足長達三年時間。以Chiron的機能為基礎，「Bugatti Chiron Hermès」以Hermès的「粉筆白」（Hermès Craie）為車身及內部主色，車頭馬蹄形進氣格柵亦可見「H」字型，而尾翼下方及車門內側則佐有羊毛Courbettes圖樣，車內的方向盤、座椅等亦採用了Hermès常用的柔軟皮革，貴氣盡現。

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早於1920年Bugatti已與Hermès首次合作，其後相隔八十八年，Bugatti與Hermès終在2008年再次碰頭，是次Manny Khoshbin則帶來了品牌的第三次合作，非常難得。如此罕有，「Bugatti Chiron Hermès」當然亦索價不菲，價錢為8,100萬歐元（約702,896,729港元），實為Dream Car中之Dream Car。