【伊勢丹】新宿店大減價吸引來萬人長龍　盤點日本人最愛時尚品牌

不經意間2020年已過去三天時間。這三天，大家可能剛從外地回港，亦可能從工作度過。 11,600位日本人則決定在2020年1月2日到伊勢丹新宿店外排隊，為的不是一年一度的福袋，而是比福袋更吸引的冬季大減價。

伊勢丹新宿店（WIKI）

日本百貨每隔半年便會推出為期數天的清貨大減價。根據多年的總結，冬季折扣價往往比夏季更加吸引，因此每年都會吸引大批消費者排隊。

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今年新宿高島屋、新宿LUMINE、新宿丸井、伊勢丹新宿店等大型百貨及購物中心均於1月2日開始進行首天冬季清貨大減價。在激烈競爭之下，伊勢丹新宿店成功引來大批消費者，據悉當日多達11,600人在主樓外排隊，更有人早於凌晨5時便已到達，為的當然是以最優惠的價格買入最心儀的品牌設計。

日媒fashionsnap根據當日的情況，總結出最多人排隊的品牌，按圖查看結果：

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上述品牌在過去一年不單持續努力推陳出新，亦與不同品牌合作推出聯乘系列，往往都話題性十足，sacai更是當中大贏家，男女裝都引來人潮。是次伊勢丹新宿店的瘋狂情景，足見這些品牌的人氣依然高企，相信2020年各大品牌依然會相繼推出好的設計，而受惠的當然就是一眾渴望有趣設計的消費者。