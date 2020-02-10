【奧斯卡2020】由金球獎到奧斯卡　影帝華堅馮力士相同禮服領獎

新鮮出爐奧斯卡影帝華堅馮力士，《小丑》回到人間，戲裡戲外都是與眾不同。 各大頒獎典禮向來是一眾明星盛裝打扮的好時機，走在紅地毯上的行頭不單反映其衣著品味，亦反映出身價及地位的高低，故不可馬虎。 不過在這個政治當道的年頭，紅地毯亦成為表達及宣揚立場之地。影帝Joaquin Phoenix以同一套Stella McCartney西裝出席本年度所有頒獎禮，由金球獎到奧斯卡，以身作則宣揚環保意識。

華堅馮力士（Joaquin Phoenix）首奪最佳男主角。（Getty Images）

繼金球獎後，華堅馮力士憑《小丑》再下一城，成為奧斯卡影帝。

除演技出眾外，華堅馮力士對做人處世也有其堅持，不穿皮革，致力還保，而今個年度所有電影頒獎神，他都以同一套禮服示人，所以在奧斯卡頒獎禮舞台上的他，就跟金球獎領獎時一刻所穿的一模一樣。

Stella McCartney禮服成華堅馮力士出席各頒獎禮之選：

影帝Joaquin Phoenix宣布將以同一套Stella McCartney西裝出席本年度所有頒獎禮，以身作則宣揚環保意識。（GettyImages）

演員Joaquin Phoenix因出演《小丑》而廣為人識，私生活亦因此而備受注目。除了與未婚妻Rooney Mara的甜蜜互動之外，Joaquin Phoenix為環保不遺餘力的舉動亦備受矚目。過去他曾因為動物權益而拒絕在Prada廣告中穿皮鞋，亦曾高調地與Rooney Mara一同參與有關動物權益的示威活動，近日得獎時更在台上發表有關氣候問題的致謝辭，雖然並沒有讓所有人高興，但卻充分反映出他貫徹始終的理念。

Joaquin Phoenix為環保不遺餘力：

+ 10 + 9 + 8

近日Joaquin Phoenix更宣布將以同一套Stella McCartney西裝出席本年度所有頒獎典禮，藉此減少浪費。這套西裝由同樣追求環保的時裝設計師Stella McCartney特地為他設計而成，整套西裝均採用環保物料製成，本就對環境帶來較低影響。而Joaquin Phoenix的決定更是以身作則地告訴大家型格並非靠滿櫃子的名牌新衫，反而是能將理念付諸實踐的行動力。

點閱欣賞Stella McCartney西裝：

他的未婚妻Rooney Mara在本屆金球獎所穿的black lace gown亦是Givenchy上年度的設計，不似大多女星堅持只穿度身訂製的晚裝出席頒獎禮（部份更只亮相一次即於人間消失），藉此延長每件衣服的壽命。而Rooney Mara不用穿上Givenchy的場合，則大多選擇由Sara Schloat及Chrys Wong於2018年創立的環保品牌Hiraeth。Hiraeth的設計全以環保物料製作而成，減少對地球的破壞，與Joaquin Phoenix及Rooney Mara的理念非常吻合。

Joaquin Phoenix及Rooney Mara再一次高調曬恩愛，這張相較早前亦在網上瘋傳。（GettyImages）

過去不少名人透過各種渠道呼籲大家要環保，然而Joaquin Phoenix是第一個願意透過自身行動改變現況的人。「One man, one tux」是真真正正的有型。