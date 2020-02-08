【東京奧運】Nike SB聯乘荷蘭藝術家　彩色滑板賽制服「綠」元素

近日，Nike舉辦2020年「Future Sport Forum」，場內不但眾星雲集，更預覽一系列東京奧運會的比賽制服與年度最新鞋款。 當中亮點除了聯乘系列、田徑運動裝備的進步外，還有值得留意的Piet Parra X Nike SB滑板賽制服，旨在將滑板運動推向至世界舞台。

Nike發佈2020年東京奧運會各款比賽制服（Nike）

滑板作為東京奧運全新項目，Nike SB特別設立一個聯乘系列，為代表美國、法國和巴西隊的選手，聯手荷蘭藝術家Piet Parra設計比賽專用服。從背心、短褲到鞋款，Nike SB研發出一系列服飾選擇，使每位選手能夠符合當地特色之餘，亦能在比賽中體現個人風格。

而每個地區所運用的顏色，其實都是從國旗中汲取靈感。美國隊是來自傳統的籃球球衣，左下角縫有禿鷹，代表自由；而法國隊則是對網球的歌頌，在左胸位置有一隻公雞，代表著希望和信念；最後巴西隊的制服，更讓人聯想起足球，而左下角更有一隻巨嘴鳥，代表幸福。每款設計都能體現當地風格，並向其運動歷史致敬。

Nike為2020年東京奧運會設計滑板賽專用制服（Nike）

法國隊滑板賽專用制服（Nike）

細看滑板賽專用制服：

除了服裝被曝光外，Nike SB準備了兩款升級Bruin鞋款的新配色，包括Bruin ZoomX與Bruin React，有望於今年夏天登場。

今年「Future Sport Forum」更將可持續發展放在首位，透過具備環保意識的製造過程和回收材料，將設計工作集中於研發可持續產品，同時吻合東京奧運的環保方案。因此，今次所有的滑板賽制服，都是由100％的回收聚酯纖維製成。

每件衣服都帶有豐富多彩的設計，同樣代表著國家的獨有元素。