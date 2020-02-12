【男裝時尚】每個男人都需要一雙好皮鞋！百年不敗五大殿堂級品牌

曾有哲人奧修曾經說過：「當鞋子合適的時候，腳被忘卻了。」這句話簡單點出鞋子存在的價值，選擇到一雙好的鞋除了可以讓腳達到最完美的舒適，也能為你的整體造型更上一層樓。今天我們就特別精挑細選了值得珍藏全球五大頂級皮鞋品牌，讓你找到最適合自己的完美皮鞋。

1. Berluti

1895年誕生於法國，自此開始了這個傳奇男鞋世家的世界之旅。作為一個百年的家族名品，只有一位設計師，不超過20位的手工製鞋技師，每定製一雙鞋要手工花費250個小時才能完成——出產量極少，所以價格昂貴，這也保證了每一雙都是藝術品。 Berluti製鞋過程中一直沿襲一項老傳統：在每雙鞋足底弓部的重要部位，採用小塊錘打而成的皮革，這種獨特的處理方法正是Berluti皮鞋的靈魂所在。

Berluti所用皮革和縫線均為世界頂級工藝技術成就，牛皮為主，馬皮、鱷魚皮等為輔。 遺憾的是店內目前每年僅提供不定期定製1-2次，從法國來的量腳師將根據自身時間和世界各地分店的狀況前來與定製者會面，所以請務必提前預約。

+ 6 + 5 + 4

2. a.testoni

1929年，Amedeo Testoni在波羅的海創立了a.testoni。19-20世紀，亞波羅尼亞以其精湛的製鞋業聞名於世，在那兒聚集著一大批手藝人，這些人繼承了該世紀古老的傳統工藝。 有悠久歷史的a.testoni，一直以頂級的原料及精湛的手工取勝，而且他們亦能給穿著者提供健康和舒適，所以特別受體壇人士的歡迎，如 John McEnroe 、Alain Prost、Nigel Mansell 等極傑出的人士。 此品牌的鞋子的另一特色是防水，鞋面能防水，但鞋楦卻不會凝聚水份，能使皮膚自然透氣。

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3. Salvatore Ferragamo

Ferragamo是義大利一個最顯赫的製鞋家族，被譽為義大利的經典皮鞋世家。由義大利人 Salvatore Ferragamo 於1927年開創，至今已經快90年的歷史了。在美國開始其製鞋事業的Ferragamo，後來回義大利創立和不斷發展這個鞋業帝國。

Ferragamo男鞋以一貫認真、平實、舒適的風格，以前鞋子大都是偏於商務場合設計，現在加入了休閒風格。論典雅的皮鞋或舒適的運動鞋，其特別之處在於不論是皮底、膠底、或者皮膠混合底均有很好的舒適性。 Ferragamo這牌子的鞋子以工質皆優出名，他的鞋子大多是那些永恆的款式，所以歷久不衰，買一對來穿，或可穿上半個世紀呢。

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4. Edward Green

Edward Green品牌創立於1890年。品牌初始，創立於英格蘭的北安普頓，專門製作手工男裝皮鞋。至今，Edward Green也以堪稱最佳的固特異手工皮鞋而名揚天下。 每一雙Edward Green的皮鞋都是專業鞋匠的巧手大作，而且品牌每年僅限量製作1萬雙皮鞋。在Edward Green定製一雙皮鞋，從頭到尾都是由一個製鞋師傅做下來的，通常需要用時3至4個月。 由此可見，Edward Green為保證該品牌皮鞋的質量以及其專屬的優越性，別具獨特的個性。

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5. Cheaney

創立於1886年Cheaney，自建立之初起，就始終堅持每一道工序，包括裁斷下料、縫紉和最後的拋光，都要求純手工操作。而且Cheaney至今仍堅持在最初的由創始人 Joseph Cheaney 在英格蘭北安普頓設立的工廠裡製作手工皮鞋。 工廠裡很多技藝精湛的製鞋匠們都是子承父業，世代在 Cheaney 的工廠裡勞作，將緊跟時代的款式和傳統的手工工藝完美結合。每一位手工製鞋匠在一針一線裡所傾注的不僅僅是精湛的技藝，更是融入了對經典傳承的製作。

Cheaney的每一雙皮鞋，鞋底都是採用手工染色的橡樹皮鞣製外底，不僅透氣而且養腳，對腳部有非常好的支撐性。一雙 Cheaney精緻的手工皮鞋需要經過200多道加工工序，製作完成至少需要花費6個星期的時間。可以這樣說，選擇了Cheaney就是選擇了最好的英式手工藝。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2020你不能不知道的世界五大頂級男鞋品牌】