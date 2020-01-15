【Stüssy】聯乘COMME des GARÇONS　40周年棒球褸向經典致敬

上年度，Stüssy在香港銅鑼灣白沙道開設專門店；而Kim Jones亦搶先與品牌創始人Shawn Stussys，聯手打造Dior Fall 2020系列，種種跡象證明這個昔日的街頭品牌，正準備重新回潮。 與此同時，Stüssy正踏入40周年大日子，特別邀請COMME des GARÇONS合作，推出限量棒球褸，在Dover Street Market網店被秒殺。

Stüssy於上年在香港銅鑼灣白沙道開設專門店（Stüssy）

今次聯乘重點，乃是Stüssy標誌性棒球褸，此版本不但借鑒經典設計的靈感，而且品牌最初是由售賣衝浪裝備為主，所以背面更有品牌的Surf Guy圖案，並且配上CDG字樣。兩個品牌都以不拘一格的時尚魅力與獨特風格而著稱，因此雙方的配對，亦讓人感覺很自然，更能借此慶祝Stüssy四十年的業務發展。

在80、90年代，Stüssy處於鼎盛時期，當時Shawn Stussys將加利福尼亞一間小店，發展成炙手可熱的街頭品牌。雖然他於1996年離開Stüssy，更有一段時間沒有再涉及品牌，但上年他本人卻被Kim Jones邀請重出江湖，為Dior Fall 2020系列再度出山，而潮流亦令沉寂一時的Stüssy，再次備受時裝界矚目。而今次所推出的限量版棒球褸，外套更寫上「1980-2020年」，還印有多間旗艦店的城市名稱，聯乘系列向過去致敬之餘，同時也展望將來。

（IG@stussy）

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Stüssy × COMME desGARÇONS將於今天（1月15日）在Stüssy Chapter商店、Dover Street Market、CDG商店，以及cdgcdgcdg.com和stussy.com上有售，「手快有手慢無」是指定答案。

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