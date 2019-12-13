【COMME des GARÇONS】設計歌劇戲服　川久保玲第一次兼最後一次

1928年出版的《Orlando》，該小說出自英國作家Virginia Woolf筆下。 後來，這本小說更被改編為電影、歌劇，甚至即將成為2020年Met Gala的主題。 就連川久保玲也被故事吸引，首次親自操刀為歌劇版《Orlando》設計戲服。

英國作家Virginia Woolf（wiki）

這位英國作家Virginia Woolf，被譽為二十世紀現代與女性主義先鋒，《Orlando》以性別歧視、時空旅行為主，相當呼應川久保玲歷年的創作題材，皆因後者也經常忽略性別界限與當今趨勢。而實際上，川久保玲也深深地沉迷《Orlando》，創出「變革與解放」（Transformation and Liberation）三部曲，第一幕於六月的的COMME des GARÇONS Homme Plus SS20上演；第二幕則是9月女裝主線COMME des GARÇONS展現，再度揭開《Orlando》系列的神秘面紗。



總括而言，這兩個系列都分別捕捉到小說中，關於性別認同、愛情和追求藝術獨立性的主題。來到引人入勝的第三幕，川久保玲則透過歌劇模式，為《Orlando》設計出全新解讀。

川久保玲首次親自操刀為歌劇設計戲服（WWD）

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由作曲家Olga Neuwirth主導的歌劇《Orlando》，邀請到川久保玲親手設計戲服，還有帽子大師Stephen Jones與髮型設計師Julien d'Ys參與，時尚團隊陣容亦相當強勁。該歌劇表演將於維也納歌劇院演出，這並不是普通歌劇，它將創意與小說帶入21世紀，而服飾設計更能同時帶出《Orlando》的趣味性與川久保玲獨特風格。

雖然今次是川久保玲首次設計戲服，不過也很有可能是最後一次，因她接受《紐約時報》訪問時，被問到還會做歌劇嗎？她卻說可能不會了。因此，川久保玲更把這本書的性別扭曲與穿越時空題材盡情發揮，而歌劇即將會進行五場表演，其中一場將於12月18日進行現場直播，亦是屬於設計師三部曲的最終回。

設計師川久保玲（WWD）

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與此同時，在19個不同場景之中，Olga Neuwirth將《Orlando》故事從16世紀延續至2019年。她也明言，由川久保玲設計的戲服極富想像力，每一件都是藝術品，更將她的音樂引領到服裝之上，仿如變成Oskar Schlemmer的Triadisches Ballett般。