【G-Dragon】傳再度欽點Nike Air Force 1　新作球鞋大玩工業風

有留意開Nike潮流線方面的朋友應該會知道，雖然與大剔牌曾經合作過的流行單位數以百計，但當中能夠具備長期合作地位和資格者，其實並不多（許多都是一次起兩次止而已），從近代起計算的話，這些旗艦級合作單位，就只有Supreme、Stussy、atmos、藤原浩、Off-White、Undercover、COMME des GARÇONS、Stone Island、clot、Sacai、UNDEFEATED和Travis Scott等不出十數個單位矣！

G-Dragon上年為Air Force 1「Para-Noise」拍攝的宣傳照。（NIKE）

基礎白色剔版本。（NIKE）

不過從上年開始，這個常規合作名單就很有可能會增添多一個，正是由G-Dragon主理的個人品牌PEACEMINUSONE，自G-Dragon上年服滿兵役後，這位Big Bang靈魂人物就高調地涉足潮流藝術世界，於全球各地舉辦「UNTITLED, 2017 無題藝術展」之餘，更與Nike結盟，共同打造Air Force 1「Para-Noise」。

黑色鞋身並隱藏可撕開雙層鞋面元素，再配合一款三色的特別版生產原則（分為基礎版的白色剔版本、更限量的紅剔韓國區限定版，和終極限量88對的Family and Friends黃剔版本），使到全世界Sneaker Head、時裝精以至歌迷都為之雀躍，反應之高漲和廣泛，隨時比藤原浩來得有過之而無不及，事關教父他老人家雖然與Nike合作經年，也是一位音樂人，卻並不當真能為Nike開拓年青樂迷的市場了吧？

雖然目前就只有一張相「咁大把」，卻經已足夠轟動。（HIDDEN）

或許正正有着連原宿教父也涉足不到的影響力，Nike方面亦深信G-Dragon以至其自家品牌PEACEMINUSONE的確潛力無限，因此在初代「Para-Noise」Air Force 1才不過面世數個月後，昨日就有外國媒體流傳G-Dragon與Nike再度合作的消息，而新一次合作的主題仍然非Air Force 1莫屬，從Sneaker Freaker流出的照片所見，今次PEACEMINUSONE別注依舊以「黑色底白色剔」作為主體，不過就在連縫方面花了更多心思，除了將不同色調的車線縫隙車中，造成撞色效果外，焦點的Swoosh位就更加以彷如格仔紙一樣的白色格紋作為底色，再從中縫上紅色和黑色小剔，做成「剔中有剔」的效果，極具Virgil Abloh近年一再提倡的工業風和Tom Sachs的Knolling排列藝術的意味，可惜除了只知道應該會在2020年推出外，目前就沒有進一步消息了，著實令人引頸以待。