【東京奧運】減少浪費推動可持續發展　環保紙板床承受200公斤？

2020年東京奧運會，將於7月24日正式開始。 作為亞洲一大體育盛事之一，東京奧運將推動可持續發展，設立一系列環保方案，今次更讓運動員睡紙板床？

運動員將睡在紙板床上（Tokyo 2020 Olympics）

東京奧運會早前宣布今屆在奧運會和殘奧會上，每位運動員都會使用紙板床，儘管許多運動員已習慣奢侈生活，但是對於今屆奧運會來說，參與運動員將受到相當獨特的睡眠安排。

東京奧運選手村將滿佈18,000張單人床，而殘奧村則需要8,000張床。它們由日本床墊公司Airweave提供，用上高強度紙板與可回收聚乙烯材料所製成，據說這種紙板比木製框架更為堅固。作為東京奧運官方合作夥伴公司，他們更設計出方形圖案的藍白羽絨被。這張床共有三個部份，分別用來支撐上中下的位置，而每個部份都能夠訂造，以配合每個運動員的身體尺寸。



另外，由於所有床架都是運用高強度紙板所製成，紙板床能承受200公斤的重量。東京奧運亦提出環保方案，於比賽結束後，所有床與床墊都會被回收再利用，製成其他紙製品和塑膠產品，從而減少浪費。

這張紙板床能承受200公斤（time）

東京奧運選手村將滿佈18,000張紙板床（CNBC）

由於今次東京奧運會，目標是在奧運會期間盡最大程度地減少浪費，並把可持續發展放在首位。就如奧運會獎牌是用回收手機的貴金屬製作；奧運火炬則用鋁廢料；頒獎台也要用回收塑料設計。東京奧運官方表示，這是奧運會和殘奧會歷史上首次，將選手村所有床和被褥利用環保物料製成。因此，整個環保方案也再次說明了，只需走前多一歩，就能好好利用資源來實現可持續發展。

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