【FRUiTS】原宿街拍雜誌停刊3年再回來　竟然全靠Virgil Abloh？

日本傳奇街拍雜誌《FRUiTS》停刊三年，近日傳出復刊消息。 《FRUiTS》街拍教父青木正一表示，多得Demma Gvasalia和Virgil Abloh，原宿街頭文化漸見復甦，自己也因此考慮重辦這部「街拍聖經」，實在可喜可賀。

青木正一最近受訪表示《FRUiTS》可能再刊。(FRUiTS)

日本傳奇街拍雜誌《FRUiTS》於2017年宣布停刊，當年雜誌靈魂人物青木正一接受《Fashionsnap》訪問時表示，原宿街頭了無新意，再無值得他拍攝的對象。《FRUiTS》自1997創刊，出版223期，一直捕捉年輕人偏鋒衣着，將原宿次文化發揚光大。特立獨行或者是總結《FRUiTS》風格的最佳形容詞：不論是Vintage、哥德Lolita，甚或是Cyberpunk風格，各種大膽打扮，在《FRUiTS》之中可謂應有盡有。雜誌歷經廿載於三年前停刊，不少人為紙媒沒落倍感欷歔的同時，亦見證着原宿百花齊放的街頭文化風光不再。

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這部「原宿聖經」雖已停刊，卻一直有用社交平台延續雜誌生命，將歷年《FRUiTS》街拍發布至instagram，供大眾在網上重溫。不過，《FRUiTS》紙本雜誌睽違三年，今年或終於迎來「新生」，事關青木正一最近接受《Dazed》訪問時就表示，自己正專注籌備《FRUiTS》再刊事宜。

按圖回顧《FRUiTS》歷年封面：

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當年青木正一停刊，歸因於原宿街頭欠缺個性衣著，街頭文化漸變單一乏味，如今《FRUiTS》可能再刊，亦與日本streetwear再起有關。青木正一受訪表示，多得Demna Gvasalia和Virgil Abloh近年設計，打破Street Fashion 舊格局，原宿街頭亦漸見活力。青木續指原宿新一代風格切合《FRUiTS》口味，而他這次考慮再刊，實在歸功於Demna Gvasalia和Virgil Abloh二人。

重溫Demna Gvasalia主理Vetements時期經典設計：

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不過，《FRUiTS》如今準備復刊，青木除要着手發掘新一代原宿潮流外，難免要將紙媒寒冬的現實納入考量。對此，這位「街拍教父」亦坦言時裝傳媒生態近年改變不少，《FRUiTS》作為紙媒的同時，無可避免要適應網媒時代。至於新一代《FRUiTS》將以什麼面貌重生，就讓我們拭目以待。