【Carhartt】工裝龍頭小知識：母牌與支線如何分辨？WIP貴在哪？

近幾年，穿搭界掀起工裝狂熱，估計誰也沒能料到，百年前工人們辛勤做工、務實勞動的必需品，如今卻搖身一變，從工廠走上街頭，演變成勢不可擋的一股流行趨勢。 而作為工裝界的領頭羊，百年老牌 Carhartt 自然也擔綱這波潮流中的重要角色，幾乎到了無人不知，無人不曉的程度，甚至戲稱工裝不是 Carhartt 就不穿。雖是揶揄，卻也足見其火熱。

一則老生常談，卻也是工裝新朋友最常遭遇的問題，至今仍時常出現在各大平台中：

Carhartt 與 Carhartt WIP，到底有什麼不同呢？

本次就讓搭編為你做出最直觀的比較與分析，讓你可以輕鬆了解兩者的殊異；已經熟稔發展脈絡的前輩朋友們，也可以當作複習已知，這樣下次向新朋友介紹時，就不怕不知道從哪裡開始啦。

▼▼按圖放大，看看Carhartt 與Carhartt WIP在「起源」與「定位」兩方面有何分別▼▼

+ 8 + 7 + 6

當然，兩者的特性僅是相較之下的偏重不同，其實不少優點都是並存的。畢竟美國的Carhartt早在 1990年代，就已經在街頭流行與Hip-Hop文化中佔有相當影響力；而歐洲的Carhartt WIP的服飾當然亦是相當重視著用感與質量的。

你適合哪一個牌子呢？

若你是預算有限、穿著偏好老派本格的 Working Class 風格或 Vintage、重視耐用度、傾向寬鬆或經典剪裁的著用者，美國的Carhartt會是你的好選擇。

坊間的古著店常見的Carhartt工作外套（Chore Coat）、連身褲（Overalls）與底特律外套（Detroit Jacket）等，多半是源自美國的Carhartt，它們的耐穿性也普遍較高，款式亦經典，因此在古著界中相當常見。如是嚮往經典風格，或是想一嚐工裝潮流，卻不知道該從何著手的新鮮人，老牌Carhartt很適合作為入門首選。

▼▼按圖放大看看老牌Carhartt如何成為不敗工裝經典，連「鷹眼」也在穿▼▼

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若你是手頭相對寬裕、重視潮流與流行趨勢、穿著風格偏好近年的流行工裝，或是喜歡板牌、比較重視修身和近代版型的著用者，那麼 Carhartt WIP 值得你一試。

除了不退流行的經典款，每季度的 Carhartt WIP 皆積極地將工裝文化與時下流行結合，如 19年 FW 推出的異材質外翻毛高領外套，即是順應近年羊羔毛外顯服飾的趨勢；以有機綿製帆布打造的 OG Chore Coat，承襲經典版型，而改採更環保的製程。Carhartt WIP 亦經常與其他知名品牌聯名，如 Converse、SOPHNET. 等等，頗值得心繫潮流的你玩味。

▼▼按圖放大，看看Carhartt WIP如何打入「潮人界」，作品都充滿今季的時尚元素▼▼

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結語： 看完以上的說明，是不是對於 Carhartt 與 Carhartt WIP 都更加了解了呢？但願剛要踏入工裝世界的你，也能順心如意地找到符合自己喜好和風格的選擇喔！

延伸閱讀：

擁有百年歷史的美國品牌 Carhartt 和支線 Carhartt WIP，到底有什麼魅力讓潮人都在穿！

新手必看！Carhartt 工裝穿搭指南 —— 你必擁有的 6 種單品，一起投入工裝的魅力吧！​

原文：有 WIP 沒 WIP 到底差在哪？這次帶你了解 Carhartt 與支線 Carhartt WIP 的不同！

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