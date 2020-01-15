【Balenciaga】新波鞋勾起90年代回憶　網民狠批：品牌出品大晒？

玩味十足的Balenciaga的設計，向來譭譽參半，鍾愛者獨愛它的解構精神及諷刺意味，批評者則討厭它失去時裝應有的原創精神及美感，早前就連影星吳彥祖亦不禁公開批評旗下的ugly sneaker，引發時裝界一場激烈的辯論。 Balenciaga卻沒因批評而停下腳步，近日再度推出另一款ugly sneaker「Zen」，意外地與90年代MK潮童熱捧的adidas「功夫鞋」 Martial Arts非常相似，今次大家又收貨嗎？

Balenciaga近日再度推出另一款ugly sneaker「Zen」。（Balenciaga）

Zen出自Balenciaga SS20系列，具黑、白二色，靈感來自於拳擊及足球鞋，鞋隻以polyurethane縫聚氨酯製成，而鞋底則以橡膠製成，鞋舌位置印有品牌標誌，定價為$550元美金，將於本月20日正式發售。

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Zen面世後，不少媒體馬上猜測Balenciaga能否憑新鞋引發新一輪波鞋潮流。然而根據網民對Zen的評語，相信新鞋暫且沒有這般的影響力，更有不少網民諷刺出自Balenciaga的Zen與Lonsdale的出品非常相似，售價卻高好幾十倍。

亦有不少人看過Zen之後馬上聯想起adidas於90年代出品、以拳擊鞋為原型adidas的Martial Arts。當年這款波鞋推出之後，一度風靡香港MK潮人，成為他們必買的「身份像徵」，令這雙鞋成為香港人的集體回憶。未知在Balenciaga的魅力之下，Zen會否成為一眾潮流人士必搶的熱買商品呢？姑且讓我們拭目以待。

當年Adidas Karate/Martial Arts/Taekwondo Shoes推出之後，一度風靡香港潮人，成為人人必買的搶手貨。（網上圖片）

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