【口罩】對抗武漢肺炎的新救星？抗菌、新鮮空氣、更要設計時尚

流感高峰期殺到，加上新型冠狀病毒武漢肺炎的威脅，近日香港人可謂人心惶惶。不少人從此口罩不離身，恐怕稍一不留神便受細菌感染。 高危期人人都想得到最大的保護，而坊間亦出現不少帖文比較各款口罩的防禦能力。 最近美國品牌Aō Air就推出新型口罩Atmos Faceware，指能有效對抗細菌及日益嚴峻的空氣污染問題，那帶點科幻感的外型設計更是吸引。

最近Aō Air推出一款外型帶點科幻感的新型口罩Atmos Faceware，指能有效對抗細菌及日益嚴峻的空氣污染問題。（Aō Air）

這款由Aō Air最新推出的口罩Atmos Faceware兩側以白色矽膠製成，表面則有一層透明物料，外型科幻時尚。據悉Atmos Faceware因內部置有一個小型鋰離子動力風扇（li-ion powered fans），加上使用了D Fend過濾系統，因此不單能夠每分鐘過濾240升空氣，亦能有效過濾98% PM2.5大小的微塵，使用家呼吸到最新鮮的空氣。

按圖欣賞Atmos Faceware細節：

別以為體積甚為龐大的Atmos Faceware必會非常沉重。因以矽膠製成，所以口罩不足一磅，尚算輕身。每次充電後，口罩便可持續使用約五個小時，而每個口罩過濾器約可持續運作逾一個月時間，可在微雨及流汗下使用，功能性亦相當不俗。

Atmos Faceware現正限量發售，每個售價為$350美金（約2,720港元），隨盒附送四個過濾器。未知這個新型口罩會否成為一眾懼怕細菌的人的最新防禦工具呢？