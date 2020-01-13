【設計】珍珠奶茶、天燈等100個圖標　可愛設計吸引外國認識台灣

每一個人愛一個地方的表現都不一樣，例如有人愛台灣所以支持蔡英文，也有人選擇支持韓國瑜來愛台灣。 日本設計師Holoko和英國設計師Rob則選擇以最擅長的平面設計，來支持他們心愛的台灣，創立出「STAND BY TAIWAN」計劃，目前已完成超過100個圖標，目的是讓外國人進一步認識台灣的美好。

來自日本的設計師Holoko和英國的設計師Rob創立出「STAND BY TAIWAN」計劃支持台灣。（官方圖片）

我們以台灣獨立運動人士金美齡的口號「STAND BY TAIWAN」為這次計劃的核心概念。我們想跟台灣人說：我們，與台灣站在一起！

創立「STAND BY TAIWAN」計劃源自他們對台灣的愛。（官方圖片）

去年7月31日，中國文化和旅遊部在無預警下於官方網站發布公告，指「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，並暫停在北京、上海、天津等47個城市發放台灣自由行通行證。鑑於在政策實施前，中國赴台遊客多達140萬人，不少評論均指中國文化和旅遊部的決定是對台灣「以經逼政」的手段。

來自日本的設計師Holoko沒有忘記當年台灣在日本東北大地震時如何無私地捐贈物資以救助傷者，因此當他得知中國暫停赴台自由行後，決定與同樣愛台灣的英國設計師Rob合作，以最擅長的設計來支持台灣，最終創立出「STAND BY TAIWAN」計劃，藉此支援台灣的自由與尊嚴。

目前他們已設計出超過100個綠色圖標。（官方圖片）

他們希望藉著「STAND BY TAIWAN」計劃支援台灣的自由與尊嚴。（官方圖片）

他們希望通過這個Taiwan Icon Font，讓中國以外的人注意台灣，從而吸引他們去台灣旅遊，並且理解台灣的美好、最後與他們一樣愛上台灣。

目前他們已設計出超過100個綠色圖標，所有圖標均以台灣作主題。除了有台灣國旗外，亦有許多台灣著名地標如故宮、中正紀念堂、台南孔廟等，亦有一些較為現代化的著名建築物如臺中國家歌劇院、野柳女王頭、龍騰斷橋、蘭陽博物館等。除此以外，還有台灣啤酒、珍珠奶茶等台灣引以為傲的美食圖標，每款都能勾起大家對台灣的記憶。

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為了達成「更多人認識台灣」的目標，早前他們將所有圖標上載至網上供大家免費下載，並表示「STAND BY TAIWAN」計劃亦會持續進行，繼續以設計與追求自由的台灣站在一起。