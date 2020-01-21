【Reebok Tom&Jerry】鼠年必備新鞋！老鼠觸鬚VS貓咪灰毛易襯特別

由華納兄弟娛樂公司發行的《Tom & Jerry》動畫於 1940 年問世，這對歡喜冤家陪伴許多人走過童年歲月，2020 年正值其 80 周年，掌握潮流脈動、持續創新的 Reebok 與《Tom & Jerry》特別攜手，推出一系列新春聯名系列。 他們俏皮互動的模樣躍身於 Reebok Club C Revenge 3、Club C 及 Instapump Fury 三款經典鞋型及各式服飾上，同時鞋款也推出童鞋尺碼，讓一家大小都能鼠臨福來，鼠年好運連連。Reebok x Tom & Jerry聯名系列1 月 13 日起於Reebok 全台灣指定店櫃販售。

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Reebok 經典鞋款 Club C Revenge 3 此次聯名系列處處充滿設計巧思，鞋身共有棕色與米白色可供選擇，鞋身內側及鞋底以粉紅色呈現 Jerry 招牌大耳元素，鞋舌處則印有 Jerry 的淘氣肖像，鞋側的 Vector Logo 加上兩條代表著 Jerry 觸鬚的縫線，後跟一邊為炸彈刺繡；另一邊為爆炸英文字樣，活靈活現動畫中的趣味畫面。《Tom & Jerry》動畫中最經典的就是 Jerry 被 Tom 追捕的畫面，牠們搞笑互動的模樣躍身於 Club C 的鞋面上，豐富逗趣的設計中保留了 Reebok Logo，模樣吸睛可愛！另外，擁有獨特搶眼外型與設計的 Instapump Fury，以 Tom 的灰色毛絨設計，經典 Pump 充氣鈕上是被 Jerry 整得暈頭轉向的 Tom 圖案，為整體設計增添不少調皮喜感，也為全新 2020 鼠年帶來活潑的滿滿元氣。

除了鞋款外，此次亦推出多款聯名服飾，運用 Tom & Jerry動畫中代表性圖案融入設計，別出心裁設計，同樣玩味十足！

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限量Tom & Jerry玩偶 送完為止

為了回饋廣大喜愛 Reebok 與 Tom & Jerry 的粉絲，凡於 2020 年 1 月 13 日起於 Reebok 全台灣指定店櫃消費滿台幣 3,000 元（約港幣780元），其中購買品項包含任Tom & Jerry 指定商品，即可獲得 Tom & Jerry 玩偶乙隻（不挑款），數量有限，送完為止。

凡於 2020 年 1 月 13 日起於 Reebok 全台灣指定店櫃消費滿台幣 3,000 元（約港幣780元），其中購買品項包含任一 Tom & Jerry 指定商品，即可獲得 Tom & Jerry 玩偶乙隻（不挑款），數量有限，送完為止。（reeboktaiwan官方網站圖片）

Club C Revenge 3 低調中充滿可愛小細節

鞋身選用象徵小老鼠 Jerry 的棕色麂皮，鞋舌處為 Jerry 吐舌的俏皮圖案，鞋底處設計有 Jerry 最愛的起司圖案，可愛的小細節處處可見，讓人一眼就愛上！鞋款訂價 1,850 元台幣（約港幣480元），型號 FW4646。

Club C Revenge 3 另一款為米白色鞋身，毛毛的鞋帶像是 Jerry 淘氣的尾巴，充滿童趣的設計，讓每天的生活不再只是枯燥的步伐。鞋款訂價 2,850 元台幣（約港幣740元），型號 FW4681。

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Club C 逗趣漫畫風 走在路上好吸睛

Tom & Jerry 玩耍追逐的情景以漫畫形式呈現於鞋身上，鞋後跟處印有紅色 Tom & Jerry 標誌性 Logo，充滿童趣的設計，帶領你回到童年的美好時光。鞋款訂價 1,850 元台幣（約港幣480元），型號 FX4011。

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Instapump Fury異材質拼接 玩出新花樣

Instapump Fury 運用灰色毛絨材質拼接皮革製作，另外加入黃、綠及米白色細節點綴，鞋後跟處繡上動畫中常見的多個驚嘆符號，趣味感十足！鞋款訂價 5,250 元台幣（約港幣1360元），型號 FW4656。

【本文獲「勘履者」授權轉載。】