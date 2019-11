【Under Armour】軟糖變波鞋　酸中甜是Stephen Curry的珍貴回憶

想在籃球圈競爭最激烈的聯盟裡生存,不但需要付出數以倍計的努力,很多時候你還得有所犧牲才行,為了維持體能狀態大部份運動員會嚴格控管日常飲食讓自己吃得健康一點,因此許多我們平常想吃便吃的東西對他們來說言可是大忌,糖果、炸物、精緻澱粉等等通常都能少則少或完全不碰。 既然不能攝取太多那就用別種方式排解嘴饞還有思念情緒吧,比如把食物變成球鞋主題,Curry 7 這回披上糖果色系就是因為 Stephen Curry 非常喜歡吃軟糖,甚至他被問到有什麼壞習慣時給出的答案居然是 Candy,然後上賽季作客暴龍隊主場打總冠軍賽期間還曾說多倫多當地有很棒的糖果,如果有去當地總會趁機囤貨,完全可以感受到他很著迷於這類零嘴。

讀者們還有印象的話,9 月下旬 Under Armour Curry 7 正式對外發表時率先亮相了兩款配色,一是首波主打色 「Underrated」,還有 Stephen Curry 在個人 Instagram 貼出的一雙橘紅樣式,只是當下大家還不曉得那款新色是以風靡北美的零嘴軟糖 「Sour Patch Kid」 為主題,如今回頭看 Stephen Curry 自己搶先分享 「Sour Patch Kid」 的舉動彷彿說著他有多愛這款軟糖。

Curry 7 這回披上糖果色系就是因為 Stephen Curry 非常喜歡吃軟糖,甚至他被問到有什麼壞習慣時給出的答案居然是 Candy。(Twitter @ SourPatchKids)

軟糖是冠軍回憶也是定情物 從一雙變兩雙的主題延續

說起 「Sour Patch Kids」 其實並非首度登場的新主題,過去它曾以 「Candy Reign」 之名出現,看到這裡我想肯定有讀者腦中已經浮現畫面了,沒錯,便是 2015 年 2 月份 Curry One 所推出的特別版,雖然沒有直接用 「Sour Patch Kids」 命名,但可以看到 Sour Patch Kids 官方 Twitter 當年有轉發鞋款圖片並說靈感是源於自家軟糖。而該月份正值 NBA 舉辦全明星賽活動,Stephen Curry 參加三分球大賽贏下冠軍時就是穿著 Curry One 「Candy Reign」,如今 Curry 7 再度引用軟糖主題並且一口氣推出兩種選擇,編輯覺得很有趣的地方在於紅、綠雙色非常接近 Curry One 「Candy Reign」 的主要色系,有種續集再開的感覺。

除了有三分球大賽冠軍的回憶,你可能不知道的是……軟糖竟然也是 Stephen Curry 和妻子 Ayesha Curry 的定情物。故事發生在夏洛特,他們倆人 10 幾歲在教會活動上認識,當年 Ayesha Curry 注意到 Stephen Curry 和自己一樣常吃某款軟糖,於是有次便買了水蜜桃口味的送他。「I got him some fuzzy peaches, but I was so shy I didn’t say anything. I just handed them to him and walked off.」 結婚後 Ayesha Curry 回憶起那段往事時說道,時隔多年 Stephen Curry 也依然記得那是加拿大品牌 Maynards 出產的軟糖,至今他每次去到多倫多都會買,我想除了自己愛吃,還有一部份是因為糖果裡藏著他戀愛的滋味吧?

除了有三分球大賽冠軍的回憶,你可能不知道的是……軟糖竟然也是 Stephen Curry 和妻子 Ayesha Curry 的定情物。(Twitter @ SourPatchKids)

鞋款重點:

1. 複合式鞋面兼顧包覆鎖定及舒適 2. HOVR + Micro G 雙料中底科技 3. 中底嵌入 Flexible Plate 提供支撐穩定 4. 人字紋、波紋外底刻痕打造出色抓地力 5. 男鞋 US9 約 390 公克

(Twitter@sourpatchkids)

Sour Then Sweet 獨有細節光看就流口水

因為這次拍攝需求的關係,同事透過網拍買了好多包 Sour Patch Kids 軟糖回來,拿來跟 Curry 7 拍完照之後便成了辦公室的午茶點心,不瞞各位我就是一口 Sour Patch Kids 一口茶寫完這篇文的,滋味酸酸甜甜真是蠻涮嘴。Curry 7「Sour Patch Kids’」不只是模擬軟糖色澤來呈現,切合主題的細節安排更讓整個氛圍添色許多,鞋子映入眼簾同時勾起大腦裡味覺的記憶,真的不誇張,邊把玩實鞋邊分泌唾液呀!

編輯見到鞋子先是被內襯滿滿的軟糖圖案給吸引,拿近一看發現鞋墊有 Sour Patch Kids 字樣,同時前、後拉環上之設計呼應著廣告詞 Sour Then Sweet 以及軟糖的人形輪廓。最過份的是 Under Armour 設計團隊連鞋盒、襯紙都沒放過,是會讓人會心一笑的那種巧思,這部份請容許編輯賣個關子,私心想要留給你們一個驚喜,如果你沒有看過網路流出的諜照那請務必走一趟鞋店,掀開盒蓋你就知道我在說什麼!

迷人的酸甜滋味 重現最 OG 口味

1985 年剛開始出現在市面上的 Sour Patch Kids 只有萊姆 (綠)、檸檬 (黃)、桃子 (橘) 以及莓果 (紅) 四種,直到 2013 年才新增了藍莓 (藍),後來慢慢擴展產品豐富度現在連西瓜都有了 (但吃起來很不西瓜XD),此次 Curry 7 所用的兩種主色則是 Sour Patch Kids 最初發行時的元老級口味,分別為萊姆與莓果,單穿顏色已經非常吸睛,要是能找到同尺寸的朋友一起入手穿鴛鴦配色那更搶眼了。

為了這次特輯編輯在收集資料過程中發現,其實 NBA 不只 Stephen Curry 愛吃 Sour Patch Kids,於是順手又查了一下,根據美國糖果經銷商 CandyStore.com 統計,今年萬聖節期間 Sour Patch Kids 是銷售榜上前 10 名的人氣選擇,Sour Patch Kids 軟糖本身顏色鮮豔之外,表層裹著酸糖粉所以入口先是一陣微酸襲來(皺眉),慢慢嚼開後甜味才會湧上舌頭,所以其實不太容易膩口,或許這是它如此受歡迎的原因吧?看著螢幕上眼前銷售榜單我又丟了兩三顆軟糖到嘴裡,那滋味讓我想到自己穿 Curry 7 也有類似體驗,剛穿有些不適應但連續幾場馴開後反倒迷上那種俐落腳感。為了體態著想軟糖是該少吃,不過 Curry 7 我肯定會再穿上好一陣子的。

