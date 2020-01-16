【Vogue】時尚月刊再次進軍亞洲市場　紙媒寒冬下有甚麼新策略？

在社交媒體及互聯網的衝擊下，人人都說「紙媒已死」，多家傳統媒體不得不「轉型」，集中發展互聯網平台及會員制。 著名時裝雜誌《Vogue》卻反其道而行，繼於去年進軍香港開設《Vogue》香港版後，近日宣布將進一步進軍新加坡，預計創刊號將於今年秋天與大家見面，令人期待。

繼於去年進軍香港開設《Vogue》香港版後，《Vogue》將推出新加坡版本。（IG@voguehongkong）

鑑於新加坡的政經地位、文化發展、時尚設計的影響力與日俱增，《Vogue》母公司Condé Nast宣布將與新加坡媒體公司Indochine Media Ventures合作，由今年秋天起出版新加坡版《Vogue》，作為《Vogue》全國第二十七個據點。

大家能從封面感受到亞洲各個地區的《Vogue》的特色嗎？

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據悉現已委任前澳洲版《Vogue》前編輯Nancy Pilcher，以及著名創意總監Ronnie Cooke Newhouse加盟新加坡團隊成員，內容將會集中新加坡地區文化及國際時尚資訊。

不過有評論估計新加坡版《Vogue》將會面臨不少挑戰，皆因Condé Nast的主要競爭對手Hearst Publications擁有新加坡版《Harper's Bazaar》及《Elle》的擁有權，而《Harper's Bazaar》是為現時新加坡國內的頭號時尚雜誌，Condé Nast要改變現時狀態，或許需要花上更多心思，為讀者帶來耳目一新的內容。