Celine、Givenchy都大推！這款牛仔半截裙　勢成2020春夏大熱Item

2020年來到了！今年度春夏時裝界的大熱潮流和 must have item，你寫好筆記了沒有？除了五分單車褲、水桶袋、西裝外套等單品，原來 2020 春夏，這款中長牛仔半截裙，也是不可錯過等火紅單品！ Celine、Stella McCartney、Givenchy 在 20SS 的時裝展上，都出現了丹寧半截裙的蹤影，一起來看看有什麼一定要留意的細節。

中長牛仔半截裙最吸引的地方，是它的容易搭配程度，它就像平日最喜歡的牛仔褲一樣，裇衫、T-shirt、牛仔外套、西裝外套，甚至是耳環、頭飾，或是不同的休閒球鞋及正式皮鞋款，都可以完美配搭出各種風格的造型，完全感受到它百搭的程度。

今年的牛仔半截裙不但展現復古單品的霸氣歸來，也利用布料拼貼的細節，突顯現時時裝界流行的 Up-Cycled 舊衣重製風氣。一條裙子上，充滿不同色調、洗水細節的丹寧布料，令牛仔裙更具獨一無二的感覺。

Celine

Celine 的 2020 春夏牛仔半截裙款，就是利用了多重拼貼的手法，以不規則的布紋及裁剪線，造出獨特的率性感覺。配上繫上絲巾的手袋以及毛毛上衣，突顯了 70 年代的牛仔復古風，同時不失優雅氣質。

Givenchy

Givenchy 的春夏牛仔半截裙，就是強調雙腿中間的開叉位。在走路期間，雙腿線條若隱若現，不會過於性感，同時帶有女皇般的霸氣。而 Runway 的穿搭上，兩位模特兒都將輕薄的雪紡上衣攝進裙頭，令造型顯得更乾淨俐落。

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Stella McCartney

Stella McCartney 的春夏半截牛仔裙，雖然剪裁不是過於特別，但強調裙頭及裁剪線的懷舊洗衣細節，添上古著的感覺。配上西裝外套及綁帶涼鞋，加上藤紋的手提皮製包，盡顯春季休閒感。

Stella McCartney 的春夏半截牛仔裙，雖然剪裁不是過於特別，但強調裙頭及裁剪線的懷舊洗衣細節，添上古著的感覺。（IG@karenpoonoosamy）

準備好迎接 2020 這個充滿丹寧牛仔裙的一年了嗎？

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】