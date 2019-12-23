牛仔褲挑選守則：按照身形選款式！局部豐滿請遠離Skinny Jeans

牛仔褲絕對是穿搭必備單品，不論是什麼風格的穿搭，都能在不同的演繹中展現自我時尚魅力，也讓每個女孩的衣櫥中，總是有好幾件不同色階或是版型的牛仔褲。 不過，有時看似百搭的牛仔褲版型，穿起來反而不一定合適自己，究竟問題出在哪？不妨先細心分析自己的身材特徵，再決定哪一款牛仔褲才是你的命定款！

直筒褲（Pencil Jeans）：身形偏瘦、腿形微彎

基本款的直筒牛仔褲，為今年在 IG 當道的熱門款式，選擇高腰款不但能讓比例更加修長，隨意將衣身下擺攝入褲頭後，姿態更是迷人。搭配靴子展現帥氣、羅馬涼鞋又顯性感，四季皆宜的直筒褲，最適合身形偏瘦或是有 O 型腿困擾的女性。不貼身、不過度修飾的俐落特性，反倒讓一雙美腿充分發揮，也補足身形缺少的份量。

煙管褲（Cigarette Jeans）：粗大腿、身體略胖

褲管寬度介於直筒跟窄管褲之間，大腿略寬、小腿處收窄。可嘗試折起褲管至九分長度，剛好露出纖細的腳踝，穿起高跟鞋、涼鞋讓視覺延長更為亮眼，秋冬衣可嘗試搭配過膝靴，鬆鬆的褲管紮在靴子裡，率性十足！而煙管褲跟其他褲型相比，更能修飾豐滿身型及大腿位置，擁有蜜大腿的女性或微胖女，請穿起煙管褲展現性感線條。

男友褲（Boyfriend Jeans）：臀部豐滿、粗大腿

打著自在隨性的概念，男友褲在臀部、大小腿處無明顯收緊，更強烈塑造休閒感。若上身選擇穿搭女性線條感的襯衫、合身 Tee 或是寬版西裝外套，就能打造生活感風範！Boyfriend Jeans 很適合藏起肉肉的臀部及蜜大腿，如果介意下身豐潤，男友褲就是你的不二選擇！

喇叭褲（Flare Jeans）：大腿細、小腿肌明顯

近年回歸的喇叭褲，除了長度碰地的款式可以展現性感韻味，在小腿之處綻放褲管的位置，亦有助巧妙修飾小腿線條。上衣隨意穿起棉質衫，搭配高跟靴子或是厚底運動鞋，都能有霸氣外現的力道！若在意小腿肌明顯的女孩，務必收入一件喇叭褲，把腿部修飾流暢，就是這件單品的魔法！

窄身褲 (Skinny Jeans) ：筆直腿型、下身纖瘦

展現性感雙腿非 Skinny Jeans 莫屬！貼身質料與剪裁讓身形曲線更佳完美，今年最潮的穿搭是短擺上衣露出蠻腰，搭上寬鬆外套，或是高領毛衣，也能增加視覺修長感。高跟鞋、及膝長靴、軍靴等鞋款都是首選穿搭法。窄管褲沒你想像中的百搭，適合臀部、大腿、小腿各部位勻稱的女孩，不論妳的曲線豐腴、健美、偏瘦，只要夠勻稱，穿上窄身褲都能展現優點；若有局部較豐滿，就會過於突顯缺點。

簡單又百搭的牛仔褲是永存的不敗單品，每季皆會有潮流的版型塑造風格，不過在選擇上建議還是以自身身型為考量，無法達到藏拙效果反而會扣分，而善用鞋款搭配，穿對合適的牛仔褲款式，絕對是襯托身材的利器。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】