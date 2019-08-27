【PortsPURE】蔡依林度假造型有亮點　吸睛「雙色牛仔褲」起底

蔡依林近期赴西班牙度假，她IG上曬出了幾張絕美穿搭照，其中一套細肩帶背心搭配拼接牛仔長褲被網友問爆！這件兩色拼接洗舊刷破的褲款，簡單有特色的設計，讓許多粉絲敲碗跪求詢問到底哪裡買，這件來自 PortsPURE 的褲款現在在台灣，你也買得到！

PortsPURE 是 Ports 1961 的副牌，這個來自加拿大的品牌。以優雅簡約的風格擄獲許多人的心，不過於譁眾取寵的設計，在穿搭上既有個性有充滿都會感， 副牌 PortsPURE 則是擷取了主線 Ports 1961 的設計風格，將其轉化成日常感的服裝，讓每個人都能透過最簡單地搭配方式，就能穿出帥到不行的搭配。

這次蔡依林便完美的演繹了 PortsPURE 的穿搭，她用一件超級日常休閒的細肩帶上衣，搭配 PortsPURE 的不對稱牛仔褲，鞋款則是選用呼應上身色彩的紅色，用紅色棋盤格子的 Vans 鞋款做搭配，腰際上隨手綁上一件牛仔外套，讓整身在休閒之餘依然保有街頭感的帥氣！

除了這次西班牙旅行的穿搭外，先前蔡依林就曾現身機場被捕捉到身穿不對稱花紋的格子西裝外套，這件外套也是來自 PortsPURE 的單品，蔡依林即便內搭非常輕鬆簡單，但依然能靠一件外套就超有氣場！

除此之外藝人范瑋琪、路嘉怡及鬼鬼等藝人在私下及公開活動中都時常穿著 PortsPURE 的單品，有特色又不失實用性的設計，在穿搭上容易上手又不困難，不管妳是本身就懂搭配的人，還是穿搭會新手，PortsPURE 的單品絕對都能讓你輕鬆上手！

▼▼按圖放大，看喜歡PortsPURE的其他藝人們▼▼

+ 3 + 2

延伸閱讀：

蔡依林、李鍾碩、宋仲基都愛這雙「小髒鞋」！Golden Goose台灣專門店開啦

婚鞋就是要Jimmy Choo啊！這雙命定款簡直美翻，連蔡依林、碧昂絲都認證​

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】