【LVMH】傳集團老闆十億歐元收購AC米蘭　壟斷時尚市場再染指足球

其實明眼人都知道，作為名牌帝國LVMH董事長兼首席執行官的Bernard Arnault，其畢生心願就是要收購Hermès，雖然目前睇黎仍然很難在他有生之年做到，但不打緊，作為全球第二首富的他，要宣泄其購物慾的Shopping List尚有許多，而且價錢並不昂貴，平均都不過是過百億而已……

今日LVMH十億歐元收購AC米蘭的消息在外國瘋傳得「似層層」。（sempremilan）

所以上年11月，LVMH才用了一個月的時間，就宣告以162億美元，收購了美國首席珠寶品牌Tiffany & Co.，用以鞏固其在奢侈品市場的第一龍頭地位，雖然一個時裝集團去併購一個時裝品牌，在商言商來說都是無可厚非，不過能夠在短時間內就出資過千億港元去收購一個品牌，就無論如何都叫人咋舌。

世界第二富有的人：法國人Bernard Arnault。（Getty）

上年11月LVMH宣告以162億美元，收購了美國首席珠寶品牌Tiffany & Co.。（Getty）

不過原來好戲在後頭，更瘋狂的事陸續有來，正當世上以為收購完Tiffany之後，Bernard Arnault會「稍作休息」之際，昨日意大利傳媒卻爆出LVMH最新驚人收購消息，目標不是PRADA、Valentino或者Armani等時裝大戶，卻是意大利傳統足球會AC米蘭，一個時裝集團去收購一間足球會，認真是風馬牛不相及，認真九唔搭八，有錢果然就是任性！

AC米蘭曾經是主宰世界足壇的超級豪門。（sempremilan）

但多得來自中國的李勇鴻，一切俱往矣！（美聯社）

據說LVMH將會向AC米蘭現有最大持份者：美國對沖基金Elliott Management，以10億歐元（即大約86億港元）的價錢收購AC米蘭，並於2021年執行。雖然較之收購Tiffany & Co.時所動用的過千億港元，今次收購收購AC米蘭的資金才過86億，對Bernard Arnault而言的確是「濕濕碎」，但對AC米蘭而言，卻絕對是久旱逢甘雨，只因這對百年傳統豪門，近年可謂風雨飄搖，成績每況愈下之餘，亦難以培育或吸引星級球員，更甚者是2017遇上中國投資人李勇鴻，他從貝盧斯科尼手上以7.4億歐元購入AC米蘭（留意當中有3億歐元資金乃是張從Elliott Management借來的貸款），叫AC球迷以為復興在望之際，誰不知李勇鴻原來卻不過是名空心老倌，不擅管理球會不在講，更根本無力償還對Elliott Management的借貸，終使AC米蘭頻臨破產邊緣，最終由債權人Elliott Management代為接管，以每個月虧蝕1千萬歐元的頹廢方式，繼續經營下去，慘不忍睹……

Jordan Brand × PSG。（NIKE）

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祖雲達斯 × Palace的官方合作球衣。（Palace）

因此如果今次LVMH收購AC米蘭是真有其事的話，對球迷抑或時裝愛好者而言，其實都會是天大喜訊，首先Bernard Arnault堪稱西方世界的「經營之神」，大至Louis Vuitton、Dior、還是新穎如Rihanna的FENTY，在Bernard Arnault的高瞻遠矚之下，總能夠欣欣向榮地發展。而即便站在時裝潮流的角度看，近年知名足球隊進一步與流行單位緊密合作，也是大勢所趨，Nike旗下的Jordan Brand，近年就宣告與PSG巴黎聖日爾門足球隊合作，推出比賽及其他相關生活服飾，更聯手打造PSG版Air Jordan 5，首開足球隊設計AJ系列之先例。而隨後對家品牌adidas，亦當仁不讓地促成祖雲達斯× Palace的官方合作球衣，更於真實比賽的情況下，由C朗拿度等足壇巨星親身著用起來，足證職業運動市場的時裝潛力之巨，著實值得時裝業界踴躍投資。