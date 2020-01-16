【UNIQLO】聯乘Disney和AMBUSH 　米妮、心形設計盡現童心永不泯

2020年，Ambush勢如破竹，先被News Guards Group成功收購，又再度與Converse開展新一波合作。 近日，品牌更迎來一個三方聯乘系列，夥拍Disney與UNIQLO，為大家帶來新驚喜。

AMBUSH × Disney × UNIQLO（IG@ambush_official）

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1月10日，News Guards Group正式宣布收購Ambush，因此由2020年秋冬系列起，所有生意都是由該集圑所管理，而設計師包括Yoon Ahn與Verbal，則會繼續擔任品牌創意總監。經歷完收購消息後，Ambush又向大家透露與Disney和UNIQLO的新合作，其UT系列將以米妮為中心，並充分呈現出AMBUSH的品牌美學。

AMBUSH × Disney × UNIQLO三方聯乘，乃是圍繞著Minnie Mouse的有趣系列，從服飾中不但能看見迪士尼Logo、米妮、心形符號等元素，同時更點綴著不同的T恤、衛衣、連身裙、外套、褲子、水桶帽與各款手袋，而且顏色以綠色、淡粉紅色、米色、黑白色為主，設計令我們童心永不泯。而Ambush主理人Yoon Ahn更表示，這次能夠與UNIQLO合作之餘，亦能向Disney提供Ambush理念，使她夢想成真。

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2020年Ambush掀起強勁開端，而品牌過去幾年間，也與Nike、Converse與Shu Uemura等品牌誕生出色的合作，今次三方聯乘系列，想必再度引發搶購潮，並於2月28日在UNIQLO門市和uniqlo.com上發售。