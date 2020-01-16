【UNIQLO】聯乘Disney和AMBUSH 　米妮、心形設計盡現童心永不泯

2020年，Ambush勢如破竹，先被News Guards Group成功收購，又再度與Converse開展新一波合作。
近日，品牌更迎來一個三方聯乘系列，夥拍Disney與UNIQLO，為大家帶來新驚喜。
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"We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we're curious and curiosity keeps leading us down new paths. If you can dream it, you can do it. All our dreams can come true if we dare to pursue them." - Walt Disney . We are excited to announce @uniqlo UT x @disney x AMBUSH®︎ collection. Dropping end of February worldwide. Minnie bag in April. . Video @tylersphotos Styling @mr_carlos_nazario
AMBUSH × Disney × UNIQLO（IG@ambush_official）
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1月10日，News Guards Group正式宣布收購Ambush，因此由2020年秋冬系列起，所有生意都是由該集圑所管理，而設計師包括Yoon Ahn與Verbal，則會繼續擔任品牌創意總監。經歷完收購消息後，Ambush又向大家透露與Disney和UNIQLO的新合作，其UT系列將以米妮為中心，並充分呈現出AMBUSH的品牌美學。
AMBUSH × Disney × UNIQLO三方聯乘，乃是圍繞著Minnie Mouse的有趣系列，從服飾中不但能看見迪士尼Logo、米妮、心形符號等元素，同時更點綴著不同的T恤、衛衣、連身裙、外套、褲子、水桶帽與各款手袋，而且顏色以綠色、淡粉紅色、米色、黑白色為主，設計令我們童心永不泯。而Ambush主理人Yoon Ahn更表示，這次能夠與UNIQLO合作之餘，亦能向Disney提供Ambush理念，使她夢想成真。
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2020年Ambush掀起強勁開端，而品牌過去幾年間，也與Nike、Converse與Shu Uemura等品牌誕生出色的合作，今次三方聯乘系列，想必再度引發搶購潮，並於2月28日在UNIQLO門市和uniqlo.com上發售。
AMBUSH × Converse新一波合作：