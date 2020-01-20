【COMME des GARÇONS】白人模特兒髮型成焦點　AW20政治不正確？

早前，COMME des GARÇONS Homme Plus AW20引起一場文化爭議，事關時裝騷上的白人模特兒戴了假髮，令品牌和髮型師遭受狠批。

COMME des GARÇONS Homme Plus AW20（WWD）

重溫COMME des GARÇONS Homme Plus AW20：

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由於COMME des GARÇONS Homme Plus AW20登場後，騷上的白人模特兒髮型，與黑人辮子頭髮型極為相似，因此成為爭議焦點。鑑於該時裝騷上，並非所有模特兒都有戴上假髮，有些黑人模特兒則留著自己的頭髮。

假髮乃是品牌男裝秋冬系列的一部分，而髮型亦在這場時裝騷上作用很大，模特兒穿上豹紋、菱形、格仔紋等混合製成的拼布外套、短裙與短褲，長長假髮從模特兒頸部垂下，更增添原始的時尚氣息。



COMME des GARÇONS因一眾白人模特兒，頂著一頭辮子假髮而大受抨擊，被指挪用了黑人文化。跟設計師川久保玲合作多年的髮型師Julien d'Ys，最初選擇在評論中反駁，但由於回應引起網民反感，最後只能在IG上道歉，他表示只是受到埃及王子造型的啟發，並且無意傷害或冒犯任何人，對此表示深切的歉意。

COMME des GARÇONS Homme Plus AW20（WWD）

過去幾年，許多時尚品牌被指控文化侵占，甚至種族歧視等。結果，時裝界許多品牌正在採取措施，讓他們品牌變得更具包容性，例如Gucci、Prada等，他們選擇增強企業多樣性與文化意識，特別聘請支援小組，以避免過去的錯誤。

COMME des GARÇONS一直在突破界限，但是這次他們可能走得太遠了。