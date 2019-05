【那個凱文】專訪品味潮人台灣時尚雜誌GQ主編：變強是從Copy開始

在紐約這個充滿魔藥的大蘋果,好像什麼都有可能——你可以在曼哈頓找到自己的愛情、可以在三十四街的轉角遇到奇蹟、可以是皇后區的皇后、可以在華爾街一夜致富,每個流浪到紐約的人都像歌曲《NewYork NewYork》的歌詞一樣「I want to be a part of it」。而對凱文來說,紐約街頭是他時尚故事的濫觴,章節翻回他大學搬到紐約的那些年,街頭上Punk、Hip hop、潮流各種打扮前衛的潮人們,在他的心臟上劃過一根火柴,點燃了凱文的血液裡時尚魂,「打扮」這件事開始對那個一路穿著籃球褲到高中的男孩變得重要,而紐約剛好是個很好的練習區,因為不論你穿得再奇怪,也很難成為那個「最奇怪」。

打扮時常夾帶着名為虛榮的附檔,但也許聽完凱文的故事,會翻轉你對打扮這件事情的態度。

藝術學院大部分教授一般都穿偏休閒,但在我大三那年,有位我很尊敬的教授每天都穿著西裝教課,有天學生問他為什麼總是穿西裝?教授回答:「Dress what you want to become, not what you are right now」,是這句話讓我知道穿衣服不單只是打扮得體或愛漂亮,而是有更深層的意義,不管是對自己的期待、對別人的尊重、或是一種理念的投射,穿搭絕對不是虛榮或裝模作樣的表現。

HVRMINN主理人Minn 是另外一位啟發凱文的大人物,Minn把西裝穿得淋漓盡致,甚至連倒垃圾、練拳擊都構不成他不穿西裝的理由,他證明了西裝的無限可能,也影響凱文用Open Mind的角度去觀察每種穿著風格。

很像聽了一個天方夜譚,或是一個笑不出來的笑話,現在是時尚主編、指標人物的凱文,小時候其實是穿搭的局外人?

穿搭之於小凱文還不如卡通來得有吸引力,身旁朋友紛紛開始把潮牌牛仔褲當作信仰的時期,凱文也呈現涅槃狀態,「襯衫 X 藍球褲 X 人字拖」這樣讓人充滿問號的組合居然曾經出現在他人生其中一幕,大學還曾經過超長的瀏海、緊身牛仔褲與小一號的背心加上一堆不明所以然的「Pin」的情緒搖滾時期。

這樣的凱文與時尚像是沒有交集的空集合,但就是在紐約這個培養皿中培養出的時尚細胞不斷分裂擴大,才讓凱文就算在大學專攻視覺傳達設計系,畢業後在紐約當了三年的平面設計師,回台灣第一年自己接設計案子,卻始終無法滿足他,而編輯是最貼近前線也最能廣泛認識時尚產業的角色,凱文便抱著七分熱血與三分好奇找上台灣男性時尚月刊《GQ》,好奇台灣時尚圈的模樣,也想挑戰自己到底是不是這塊料。

而現在我們可以確定,如果說路飛的使命就是成為海賊王,那凱文就絕對應該要航行在時尚編輯的偉大航道上!而成為時尚編輯的他希望「讓更多人對穿搭產生興趣」,這個不論坐而言起而行都十分困難的目標,是他一直努力耕耘的動力:

哪怕只是碰巧滑過某篇文章,剛好瞄到類似「Dress what you want to become, not what you are right now」的話而被啟發,就跟當年大三的我一樣心中開啟一扇小小的門,這樣就夠了。如果連我這種以前對Style毫無概念的人都能當上時尚編輯,任誰都可以!

近來「時尚浪費」是個十分具有爭議性的問題,快時尚是雙面刃,用親民的價格讓我們都能無負擔的打扮自己也更快接軌流行單品,但相對品質不耐久而被加速淘汰,身為時尚編輯的凱文也不否認「時尚浪費」確實是個問題,但他認為,越知道自己適合穿什麼衣服就越能減少「買錯」或遇到淘汰率高的問題,如果買對了,快時尚也能穿很久,如果買錯了,名牌也會變成被拋棄的淘汰品。

在尋找什麼適合自己的過程中犯錯總是難免的(包括凱文也是),又或者禁不起流行的誘惑,他建議可以去古著店逛逛,環保是原因之一,但能找到一些獨一無二的單品才是最酷的地方。店家時常以韓系、日系、歐美等關鍵字作為商品吸引力,法國女人的穿搭文章更是萬年主題,卻也都會有基本盤的點擊率,但「台式穿搭」卻總被認為是負面的形容詞,要我們描述台灣風格的穿搭,我們似乎也支吾其詞的含糊帶過。

從過去做平面設計到現在擔任時尚編輯,凱文認為在各領域要求進步都是從 Copy 開始:

「想變強,你得先學會 Copy,熟悉了之後再加入自己的想法與創意,揉捻出屬於自己的作品,穿搭也是類似的概念。日本對於這點做得最徹底,例如 1960 年代把 Ivy League Style 帶回日本發揚光大,讓原本只是常春藤學院制服的服飾變成具有 Style 的品味穿搭。他們研究出套路、研發出更符合亞洲人身材的版型,如今的『American Style』已被日本翻玩到自成一派,那種細膩程度與深度甚至在發源地美國是找不到的。

而目前台灣的穿搭問題若以整體來說,或許還停留在Copy的階段,如剛所說,這沒有不好!但過度依賴 Copy 導致沒有自己的獨特性,而最好的改善方式就是「膽量」,放膽去穿特別的衣物、嘗試不同的風格來練功,不論選物或交友上都勇敢離開舒適圈,你會拓展不一樣的視野、被激發出新的想法,這些最後都會轉化成你的養份,並顯現在你的穿搭上面,而當全台灣都很敢於穿搭,我相信世界會看見 Taiwanese have style!」

凱文認為培養穿搭品味是「多看、多試和多想」,點擊大圖看更多他的日常穿搭▼▼

Dappei粉絲專頁上,常常出現「是因為顏值高才會穿什麼都好看」留言,但凱文則持反對態度:「顏值跟穿衣服有沒有Style絕對是兩回事,臉部只不過是給人第一印象的關鍵,但我看過太多例子是相反,那些強烈個人穿衣風格與氣勢完全壓過一切,你會被這個『人』所吸引,而不是他的『臉』,事實上你見到他的那一刻根本不會去想說『嗯,但他臉可以再更帥一點!』」凱文認為培養穿搭品味除了「多看、多試」沒有捷徑,找尋自我風格更沒有絕對的「SOP」,但還有個很多人忽略的關鍵 —— 多想。

繁雜的網路資訊如滔滔江水流過我們的手機,我們滑過一張又一張的穿搭照,給出一顆又一顆的愛心,卻好像沒有好好思考為什麼它讓你停下了那兩秒,是它用顏色配出了吸引力?還是用你我都有的單品混搭出了不平凡?一樣都是卡其褲,它的版型跟我們衣櫃裡那條又有何不同?

當你進一步去思考,自然而然就會有所突破,而找尋適合自己的穿搭風格的開頭,就是要清楚自己「想當什麼樣的人」。

「如果你想當個Cool Guy,那是哪一種Cool Guy?是留著長髮、穿著皮衣騎重機那種鐵漢?還是梳著油頭、一身俐落西裝的紳士?只要你對自己夠清楚,而且意識夠強烈,你自然會敢去剪那樣的頭髮、敢找那樣的太陽眼鏡,而到最後,從頭到腳的每個細節,你不僅不會放過,還會想要跟別人不一樣。」如果在穿搭之路你還是隻迷途羔羊也別擔心,FOLLOW時尚摩西凱文說的:「放膽去試,若不試的話怎麼會知道自己最適合什麼?別在乎別人的眼光,穿衣服是給自己開心!」

當然,探索的過程或許你的預算有限,凱文建議除了實體二手店之外,國外也有像Grailed的二手交易網站可以找到優惠價格,或者等選品店特賣會(如 Artifacts、Hotel V)都是一折起的名牌或設計師品牌,而且完全對外開放,週末也可以去Outlet逛逛,有時會挖到寶!

有許多人對凱文的認識都來自於《木曜4超玩》的「一日時尚雜誌編輯」特輯,凱文除了特別提到這樣的跨界合作能讓更多人解密時尚編輯,非常有意義以外,也認為邰哥是目前合作對象中千年之後都忘不記的一位,若是可以再次合作,想邀請幽默風趣的邰哥一起去巴黎時裝周趴哩趴哩,一定會撞擊出許多有趣的火花!可能是受電影影響,總覺得時尚編輯大概都會摔書、用沒有情緒的語調放冷箭、要航空公司為了他加開航班,但在搭編自己與凱文接觸的過程中,凱文非常親切,個性隨和的他對計較與正面衝突避之唯恐不及,但當他鎖定目標後不太聽別人的話,會默默用自己的方式達到目標。

在許多人眼裡,凱文是標準型的人生勝利組,但挫折怎麼可能偏心了誰,重要的是面對挫折我們用什麼態度迎戰它,像凱文就認為自己是個Happy-go-lucky(樂天派)的人:「我相信當一個人付出的越多,得到的絕對不會少。至少事業上來說,當一個人能對所有事情保持樂觀,他便能完全專注在自己的Passion上面,不論遇到任何挫折都能勇往直前、不被阻擾;相反地,若一個人充滿抱怨與負面態度,他只會咬著一些無關緊要的Drama,並總是認為自己是受害者,這樣不太健康,往往也會迷失方向。」

相信很多人都對時尚編輯的生活有著無限的綺麗幻想,是不是像電影《he Devil Wears Prada》裡的米蘭達把工作當作維持生命機能的燃料?還是像《13 Going on 30》的珍娜每天都變身派對動物?但凱文卻給了一個絕對可以套用在你我身上的答案:我其實很宅!

下班後的凱文,漫畫、電動、和老婆追劇是他最喜歡的日常,但若是有沸騰起他熱血的企劃,就會挑燈夜戰的專注在上面,連睡覺都能像減肥一樣永遠都被排在最後順位。凱文說:「我每週必追海賊王連載,最近也買了 Jump Force跟海賊王尋秘世界,平日晚上若有空喜歡跟太太小約會,週末常一起帶著家裡的哈士奇 Aki 去吃早午餐,有空也會回台中陪爸媽。空閒時間少不了逛Online Shop,幾乎每天,有時候一逛就是一兩個小時以上,雖然這樣好像不太健康,但對於培養 Sense 真的有幫助!」

凱文的時常在IG上分享與老婆的甜蜜,在我們羨慕凱文老婆上輩子拯救過銀河系的同時,現在又有一個拯救過宇宙的凱文寶寶要羨慕了!跟所有新手爸爸一樣,凱文緊張又期待迎接寶寶的期間,發現自己不能再亂買衣服佔用嬰兒床跟推車的位置,床角的保護措施、環境的動線與衛生等等,需要考慮的面向突然多了一百種。

凱文認為自己應該會是什麼都「好」的爸爸,也因為容易心軟很難克制不去過於保護他,但因為自己從小就是被保護得太好,所以不希望兒子也這樣,反而希望讓他去跑、去闖、去探索,從跌跌撞撞中學習。

結語:

凱文雖然貴為時尚主編但一點都不高傲、難以親近,在聯繫的過程中非常親切,回答問題更是超級認真一點都不敷衍,搭編和隔壁同為凱文粉絲的同事看完專訪直說沒有愛錯人,回歸正題,搭編真的非常喜歡凱文的態度跟想法,不論穿搭或人生態度都是,寫完這篇彷彿做了一篇時尚探討論文,超級過癮!希望大家都能用穿搭找到自信,成為自己人生的主打歌!

關於【那個凱文】

生日:11 / 07 / 1987

職業:《GQ》台灣時尚主編

人生哲學:Everything will be OK in the end. If it's not OK, it's not the end.

最喜歡的一句話:Dress what you want to become, not what you are right now.

網站:IG | FB:@thatmrwang

固定會逛的網站:Farfetch、Matchesfashion、Mr. Porter、Ssense、End Clothing、Antonia、Kith

推薦的台灣品牌:Wisdom、吉豐重工 Guerrilla-Group、Syndro、Goopimade、Off Duty、Necessity Sense、Indice Studio、DYC Team、oqLiq

最新消息:4 / 20 11:00 ~ 17:00 會舉辦一個二手潮流市集,詳細資訊會在 IG 上告訴大家。另外,寶寶的 IG @thatbabywang 已經創好,歡迎追蹤!