【nendo】裝置進駐LVMH商場 　「雨水三部曲」怎融和科技與自然？

日本設計工作室Nendo登陸巴黎老牌商場Le Bon Marché，以「雨水」為主題，打造三大裝置藝術。 展覽一貫Nendo現代簡約風格之餘，亦隱隱看出日本文化對大自然的崇敬。

Le Bon Marché今年找來日本設計工作室Nendo，打造大型裝置展覽。（IG@lebonmarcherivegauche）

LVMH集團旗下的老牌巴黎百貨公司Le Bon Marché每年均會和藝術家、設計師合作：早於2016年，商場就找來艾未未，創作題為《兒戲》的巨型裝置藝術；2017年，商場再找來鹽田千春，將商場打造成由白色細線纏繞的大型洞穴。今年，商場則找來日本設計工作室Nendo，打造大型裝置展覽。

點擊看更多Le Bon Marché舊藝術家、設計師聯乘合作：

展覽共分成三部曲：主題藝術裝置以《雨後花》為題，一個個白色水滴型裝置，在商場中庭天花板懸下。作品一貫Nendo風格，簡約之餘融合現代科技：由3D打印而成的水滴裝置在懸蕩升降間，打開幻化成片片花瓣。Nendo創辦人佐藤大表示，設計寓意新一年純白新鮮的開始，洗滌過往重新出發。

除了《雨後花》主裝置作品，Nendo亦有在商場二樓設置互動裝置空間《Uncovered Skies》。裝置以日本繪卷畫為發想，傳統繪卷用連續長幅繪畫，解說故事中不同場景內容，而Nendo則在傳統的文化基礎上，加入現代多媒體科技，大眾只要在投影舞台上打開雨傘，即可在台上見到雨傘剪影和傘下圈圈漣漪。隨着步伐移動，台上影像亦會幻化成雨夜、落花、遊魚甚至巴黎鐵塔，有如故事在腳下展開，甚具詩意。

按圖細看Nendo的「雨水三部曲」：

+ 2

展覽第三部曲《Rain Bottle》則由一個個雨水瓶組成。日本文化崇敬自然，傳統神道信仰敬奉河川、山岳等動植物，而其源遠流長的建築、藝術、庭園亦不乏對自然的關懷。日人對大自然的重視，在Nendo策劃的《Rain Bottle》展覽中，可見一斑。展覽按照日文對「雨水」的詞意劃分，將降雨的廿種形態，分別以透明玻璃裝置呈現：意指午後陣雨的「夕立」，以透明漸變橙紅的瓶身展示；而「五月雨」瓶身內則放入綠草象徵雨後生機活力。展覽除將日文中對雨的細微理解帶到法國巴黎外，亦隱隱透視出其文化對自然的尊重。