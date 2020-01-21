【Uniqlo】一文睇清UU春夏系列　Lemaire主理人主張恆久設計是…

早前Uniqlo官方Instagram宣布Uniqlo U 2020春夏系列將於2月20日正式全球發售，今次新設計是否依然令人期待？

Uniqlo U 2020春夏系列將於二月二十日正式全球發售。（Uniqlo）

由Hermès前創意總監Christophe Lemaire主理的Uniqlo U系列向來是搶手貨，每季均有款式在推出當日即被光速搶光，非常驚人。延續過去的合作，Uniqlo較早前宣布將於二月二十日推出Uniqlo U 2020春夏系列，繼續為大家帶來定價親民且高品質的LifeWear。

是次Uniqlo U 2020春夏系列貫徹Christophe Lemaire的簡約精神，利用柔軟的棉製作成多款日常服飾，無論男裝抑或女裝均有多款不同版型的淨色T-shirt及牛仔長褲，每款均有多種顏色可供選擇，讓大家能夠配襯出個人風格。

一覽Uniqlo U SS20 Lookbook：

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除了T-shirt、牛仔褲等「基本盤」外，一如過去的Uniqlo U系列，今季女裝亦有推出剪裁俐落的大衣及恤衫，亦有輕柔透氣的連身裙。另有線條硬朗的西裝外套，呼應今年的西裝褸熱潮。

Uniqlo U 2020春夏系列有線條硬朗的西裝外套，呼應今年的西裝褸熱潮。（Uniqlo）

一覽Uniqlo U 2020春夏系列的女裝款式：

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男裝方面則有以棉製成的西裝，亦有帶帽風衣、乾濕褸、開胸毛衣、短袖恤衫、短褲等，甚至推出了少見的背包、crossbody bag及涼鞋，每款同樣有多種顏色可供選擇，相信會再次成為搶手的系列。

今季Uniqlo U系列有推出背包、crossbody bag、涼鞋等單品。（Uniqlo）

一覽Uniqlo U 2020春夏系列的男裝款式：