【G-SHOCK × CLOT】Original版本登場　與特別版分別何在？

CLOT今個月當日人氣沸騰，基本上推出甚麼都萬人搶購似的，昨日CLOT × Nike玫瑰金Air Force 1就經已引來3千人排大隊購買，更需要驚動到防暴警察維持秩序，而1月10日的G-SHOCK × CLOT DW-5750 Special Edition發賣活動，搶購的買家同樣人潮洶湧，光速完售。

Clot × Nike Air Force 1 Low 'Rose Gold'。（Sole Collector）

不過叫人興奮的是，今次G-SHOCK與CLOT之間事隔8年的再度合作，原來尚有餘波，繼月中的Special Edition之後，昨日亦有一款Original Edition的流通版本推出，究竟兩者有何分別？

其實兩個版本的DW-5750都是一樣的。（CASIO ）

其實主角的手錶還是同一款DW-5750，以黑色作為主調，耐撞撃性礦物玻璃打造錶面，結合200米耐水性、倒計時器、鬧鐘全自動年曆（至2039年）、12/24時間制式、閃動響報、EL背光照明（餘暉設計）、耐磨尼龍錶帶等多元化機能設定，加上底盤壓印了CLOT的招牌標記，極具潮流美感之餘，亦別具虛榮感。

Special Edition的Package以八角形長筒膠盒示人。（CASIO ）

Special Edition配以多條彩色樹脂、尼龍錶帶以作更換（CASIO ）

riginal Edition包裝上則以圓形鐵盒作為主題。（CASIO ）

那麼早前的Special Edition和昨日登場的Original Edition其實有何分別呢？答案乃是在於產品的包裝之上，Special Edition的Package以八角形長筒膠盒示人，並配以多條彩色樹脂、尼龍錶帶以作更換，十分多元化。至於新推出的Original Edition包裝上則以圓形鐵盒作為主題，而錶帶亦只有黑色尼龍一款而已，雖然配襯的變化度相對較少，但官方售價才不過是$1,080港元（Special Edition為$1,980港元），性價比無疑更高，香港及澳門G-SHOCK CASIO STORE各分店全面發售。