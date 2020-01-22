【Onitsuka Tiger】鬼塚2020最新鞋款　CORSAIR EX改良變加厚底

這次我們要介紹的主角名為CORSAIR，誕生於 1970 年，今年 50 歲，等同是一個世紀的一半，正當盛年。若是按照Wikipedia的寫法，CORSAIR的活躍年代是從 1960 年代至今，從 20 世紀跨越到 21 世紀。這麼說好了，現時的CORSAIR正向最初的形象借景著，延伸擴展，更是懂得將流行元素內化成自我特色終於有了這雙鞋的最新模樣。不過，眼睛是長在前面，本來就應該向前看，要瞭解 CORSAIR，得先從 2020 年的最新的 TIGER CORSAIR EX 的故事開始說起。

今生

剛拿到鬼塚虎的TIGER CORSIAR EX時，心底清楚知道這雙鞋是CORSAIR，總是覺得有哪裡不同了，端詳著好一會，看到階梯式的後跟就秒懂了。TIGER CORSAIR EX跟元祖CORSAIR相較之下，鞋頭寬了些，楦頭周圍的強化支撐外底，使用ORTHOLITE鞋墊，中底與外底加入了研發時就特別加強前腳掌著地時的吸震與反饋的fuzeGEL。fuzeGEL簡單來說是一種高效發泡材質，吸震後還能保有輕快的回彈感，強調輕量耐用，還有兼具支撐與舒適度的穿著感。

TIGER CORSAIR EX 最吸睛的還是階梯式的 EVA 材質大底，在真實面與視覺上都能夠減輕整雙鞋的重量，仔細看會發現在階梯式的鞋底微微露出了與鞋面、鞋舌或是虎爪彼此呼應的色塊，那是刻意顯露的 fuzeGEL 科技材質。元祖 CORSAIR 最經典就是白色鞋面配上紅色虎爪，外底側邊有著藍色色條環繞，全新的 TIGER CORSAIR EX 更年輕、更亮了，大底從鞋頭逐漸往後加高，皮革與網布拼接麂皮，白色、紅色、黃色，還有橘色與海軍藍，對於平日穿著而言，更符合現時潮流趨勢，搭配性更強。

一雙鞋、日常生活，講得更寬些，每個人的生命，最重要的是你如何記得曾經發生的事，因為往往是過去的記憶驅動了現在的樣子。看過了現在的TIGER CORSAIR EX，必須要回溯1970年代最初的CORSAIR。

成立於1949年的鬼塚（Oniktsuka）株式會社，是創辦人鬼塚喜八郎與遠赴戰場好友的約定，在二戰結束後失序的神戶，用運動來讓年輕人重新振作，現在看來，鬼塚喜八郎的做法非常成功。

一雙鞋、日常生活，講得更寬些，每個人的生命，最重要的是你如何記得曾經發生的事，因為往往是過去的記憶驅動了現在的樣子。（keedan授權使用）

Onitsuka Tiger在運動鞋科技有許多的創舉，例如從章魚吸盤得到靈感所研發的吸盤式籃球鞋底，從摩托車冷卻系統所延伸，讓鞋子更透氣的科技等，CORSAIR就是誕生在那個創意滿溢、人們著迷於跑步的時代。當時兼具機能與舒適度的Onitsuka Tiger運動鞋，受到很多好評，有人想將之引進美國販售，但因為美國人腳板比日本人來得寬，於是就將鬼塚虎經典的Mexico 66加以改良，鞋楦與中底同時加寬，CORSAIR就此現身世人眼前。

世間的人事物是藉由一步一步逐漸累積而成，有了前人的足跡，才有現在的自己，運動鞋更是如此。因為1970年代的CORSAIR打下的基礎，才成為現在的TIGER CORSAIR EX。即便顏色更搶眼、面料進化，使用最新的科技，階梯式後跟，種種的進化，都是為了讓新世代能穿著全新的TIGER CORSAIR EX，感受著CORSAIR精神，繼續走人生的路。

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