Leica × 麥浚龍啟動　透過黑白照片揭示Juno的美學世界觀

繼音樂、時裝、電影之後，Juno麥浚龍的最新藝術項目，竟然是舉行攝影展，認真多才多藝。

「the broken dreams we left behind …」攝影展現場。（Leica ）

麥浚龍親臨現場。（Leica）

“once upon a moment a lady door” (使用徠卡Q型號相機拍攝)。（麥浚龍攝）

今次麥浚龍首個個人攝影展覽，乃是由相機品牌Leica全力聯合策動，展覽定名為「the broken dreams we left behind …」，Juno利用自己的Leica相機（他本身就是Leica的忠實支持者），以香港作為主題，並配以黑白照的獨特拍攝手法，記述他眼中這個家鄉的一時一物，一切就如Juno於展覽之中的前言般所說：

這個城市很多變。

多變得總有些步伐追逐不來。

這個城市的節奏非常趕忙。忙得連快樂也習以為常地被遺忘。

遺忘是一種缺陷美。

有些地方，去過，卻最終倒閉了。

文化亦慢慢開始被遺忘。

笑容也會被遺忘，說穿了，我是一位經常遺忘了快樂的人。

感激每位在我身旁的人，時常提醒我，別忙得忘掉了快樂。

謙遜，我是我的井底蛙。

“from the little girl” (使用徠卡SL型號相機拍攝)。（麥浚龍攝）

+ 3 + 2

而為了隆重其事今次的個人攝影展覽，Juno早前更親臨展覽場地Leica銅鑼灣旗艦店，舉行講座，分享自己攝影時的構圖技巧、拍攝心得及多年來對Leica相機的故事和情誼結。只見Juno的作品不時以香港的舊街舊物作為主體，透過晦暗的光影，流露出香港人對於繁忙都市生活的虛空與無奈，從來領略細味遺忘以至遺憾美的真諦，只因世間上並沒完人。

雖然Juno的攝影講座經已結束，但「the broken dreams we left behind …」攝影展其實才剛剛開始，由即日起至4月16日，大家只要來臨銅鑼灣Leica旗艦店，即能夠親身欣賞到Juno的攝影作品真跡，絕對是珍貴的藝術體驗。

Leica銅鑼灣旗艦店

地址：銅鑼灣白沙道12號地舖