【穿越時空】荷蘭設計師超強PS功力　助名人「與年幼的自己合照」

你還記得自己小時候的模樣嗎？現在的你已經成為想像中的大人了嗎？在忙碌又擁擠的城市裡、在現實且殘酷的社會中，你是否也會偶爾懷念起那單純美好的童年呢？一位來自荷蘭的平面設計師 Ard Gelinck 被網友封為「PS 神人」，他擅長將名人過去與現在的照片結合，形成一種奇異的穿越時空感，現在就讓我們一起來看看他有哪些特別的作品！

已故明星篇

這些作品中最值得眾人緬懷的，莫過於「已故明星」系列，除了能夠再次看見他們過去自信、閃耀的模樣外，亦是創作者向同為藝術家的他們致敬的表現。（按圖放大看看▼▼）

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男神篇

由於荷里活的男神實在太多，因此以下一不小心放了太多個，不過也在精挑細選的過程中意外發現，這些人怎麼可以愈老愈帥？尤其是里安納度和今年終於公開交新女友的「殺神」奇洛李維斯，顏值雖有因歲月留下一點痕跡，但卻顯得更有魅力呢！（按圖放大看看▼▼）

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女神篇

有男神當然就有女神！男神們隨著年紀愈長，魅力值不停上升；而女神們隨著年紀愈長，不僅魅力值上升，甚至眼神還流露出一股不同於年輕美眉的智慧和溫柔，原來這就是充滿自信的知性美啊～偶像偶像！（按圖放大看看▼▼）

音樂藝術家篇

說到歐美巨星除了好萊塢外，最受到全球不分年齡追捧和關注的，絕非流行音樂圈莫屬。那些 KKBOX、Spotify、Apple Music 裡聽著的音樂人以前都長什麼模樣呢？基本上儂編覺得這一系列的過去與現在對照，根本就沒變好嗎！一起來看看。（按圖放大看看▼▼）

看完這些有趣的畫面，你是不是也想來張對照圖呢？網友們若是對 Ard Gelinck 的作品有興趣，不妨追蹤他的 IG，或是偷偷私訊他敲碗點餐吧！

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