【CHANEL】Slingbacks歷久不衰之迷　10個特質令經典流行34年

香奈兒女士以女性穿著的舒適度為出發點，塑造了舒適的斜紋軟呢外套、方便於晚宴擁有鍊帶的 2.55 包，以及讓女性更好入手的服飾珠寶。她的時尚不只讓人變美，還解放了過往服裝對於女性的束縛，除了上述的經典單品外，Chanel 還有一個默默賣超過 60 年的鞋款，它就叫 Slingbacks。

或許妳對於「Slingbacks」這個詞彙很陌生，但其實上網搜尋 Chanel 雙色鞋，便會馬上勾起妳對它的印象，裸粉膚色的設計拼接黑色的鞋頭色塊，加上低粗跟的高度，在街拍上一定常看到它的身影，但如果妳以為它是近年來才紅起來的 「爆款」，那可能對這雙鞋有點誤解。這雙由香奈兒女士親自打造，誕生於 1957 年的鞋款如果妳還不認識它的話，儂編在這裡整理了它 10 個無可取代的特質及故事，讓妳不只沉醉於 Chanel 的包款，連鞋子妳都會愛上。

▼▼▼按圖放大率先看10個Chanel Slingbacks鞋長青的秘密，下文有更詳盡解釋！▼▼▼

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▼▼按圖放大看看這對歷久不衰的 Chanel Slingbacks 鞋款▼▼

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1. 與斜紋軟尼外套、2.55包及小黑裙同時誕生

Chanel 這雙鞋款於 1957 年誕生，在同年香奈兒女士亦推出了我們熟悉的斜紋軟呢外套、2.55菱格紋手袋和小黑裙這些指標性的設計，因此在品牌的歷史中，這雙鞋款的經典程度其實不亞於這些 Icon 等級的單品！

Chanel 這雙鞋款於 1957 年誕生，在同年香奈兒女士亦推出了我們熟悉的斜紋軟呢外套、2.55菱格紋手袋和小黑裙這些指標性的設計（資料圖片／龔嘉盛攝）

2. 新時代的灰姑娘​

童話故事中，灰姑娘​的玻璃鞋是每個小女孩的心中的浪漫與幻象，這雙 Chanel Slingbacks 雙色鞋，優雅的外型，除了讓女孩癡迷，還曾被外媒譽為「新時代的灰姑娘​」，由此可知該鞋款在女孩的心中佔有多大的地位。

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3. 靈感來自男人

香奈兒女士在許多設計上都會向男裝取經，這雙鞋的靈感便是來自當年男士所穿的德比鞋及牛津鞋。在過去女性的鞋款顯少有雙色的設計，香奈兒女士這個喜歡打破常規的人，便運用中性的元素發想，讓女人也有資格穿上男性帥氣的鞋款。

4. 75道工序完成

簡約是 Chanel Slingbacks 雙色鞋最大的特色，但別小看它外表的設計，這一雙鞋款從皮革挑選、鞋面的組合縫製，一路到皮料與木製楦頭的結合，到包裝好送至店面上，一共需要花費 75 道工序。

5. 光縫製就很費時

一雙最基本款的 Chanel Slingbacks 雙色鞋，因為手工縫製的原因，扣除選皮料、裁切以及染色等截至作業，光在縫製的的過程中，就需要耗費至少 2 個小時以上的時間，看品牌以此鞋款發展出各種跟鞋，就可想像其它款式的製作時間一定更長。

別小看它外表的設計，這一雙鞋款從皮革挑選、鞋面的組合縫製，一路到皮料與木製楦頭的結合，到包裝好送至店面上，一共需要花費 75 道工序。（ Chanel 影片截圖）

6. 生於意大利

Chanel這個來自於法國巴黎的品牌，為講求製作每項單品的用心，因此在歐洲世界各地皆有不同的工坊負責製作每個細節，而 Chanel Slingbacks 雙色鞋並不是在巴黎生產的，而是交由品牌期下專業的義大利 Roveda 製鞋工坊所完成。

7. 第一次改版

Chanel的經典單品發至今，都有了與時俱進的摩登樣貌，而這雙 Slingbacks 雙色鞋，首次的延伸設計則是由老佛爺操刀。於 1986 年推出的平底芭蕾舞鞋版本，這雙平底鞋款優雅的外型，延續至今依然是品牌的熱賣款。

於 1986 年推出的平底芭蕾舞鞋版本，這雙平底鞋款優雅的外型，延續至今依然是品牌的熱賣款。（IG＠rochelle_authenticonly）

8. 最好穿的跟鞋

後腳踝的繫帶設計，以及穩固的中低粗跟，Chanel Slingbacks 雙色鞋的設計，保留香奈兒女士希望帶給女孩舒適穿著的原則，不過於虐腳的高度，讓它成為女孩在心目中最好穿的跟鞋之一。

9. 多樣化款式延伸

Slingbacks 雙色鞋拼接設計，已經成為 Chanel 鞋款最好的識別，老佛爺除了在 1986 年打造了平底的芭蕾舞鞋外，黑色鞋頭的顯著特性，更成為 Chanel 鞋履設計的經典元素！

▼▼按圖看更多多樣化的Slingbacks 雙色鞋拼接設計▼▼

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10. 永不退流行

香奈兒女士說過：「早上穿著米色和黑色的高跟鞋出門，穿著它吃午飯，穿著它參加雞尾酒會，從早到晚一雙鞋就能搞定。」這樣的一句話，加上過了 63 年依然熱賣的特性，證明了 Slingbacks 雙色鞋不退流行的特質，絕對是所有女孩鞋櫃都該有的鞋款。

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