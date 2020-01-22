【CHANEL】G-Dragon成焦點　SS20高訂帶出Virginie Viard獨有知性

不經意間，老佛爺Karl Lagerfeld離世將近一年。CHANEL現任創意總監Virginie Viard於這一年內先後送上四個由她主理的服裝系列，常被人比較與老佛爺的同與不同。 昨日，她再一次帶領CHANEL來到巴黎大皇宮，發表由她主理的第五個系列——SS2020高級訂製服系列。此系列由構想概念到實行，盡能看到Virginie Viard力圖擺脫Karl Lagerfeld的影子，試圖撰寫屬於自己的CHANEL章節。

昨日CHANEL在巴黎大皇宮展出SS2020高級訂製服系列。（CHANEL）

自G-Dragon退伍後，眾人都在期待他的回歸。昨日他身穿CHANEL粉紫斜紋軟昵外套現身巴黎大皇宮，觀賞CHANEL最新一季時裝騷，想當然成為全場的焦點。然而CHANEL時裝騷的精彩當然不止於此，Virginie Viard昨日帶來的SS2020高級訂製服系列同樣引人入勝。

昨日G-Dragon身穿CHANEL粉紫斜紋軟昵外套現身巴黎大皇宮。（CHANEL）

繼於Métiers d’art系列把巴黎大皇宮還原為Coco Chanel的故居後，今次Virginie Viard再一次帶領大家回溯品牌起源，把巴黎大皇宮幻變成影響Coco Chanel一生的奧巴津修道院（The abbey of Aubazin）。

奧巴津修道院（The abbey of Aubazin）

1895年，Coco Chanel的母親因病逝世，年紀小小的她被當小販的父親送往奧巴津修道院，自此成為孤兒。儘管無人可化解失去父親的寂寥，但幸好奧巴津修道院寧靜優美、綠草如茵，Coco Chanel在此期間既養成以書為伴的習慣，亦學會縫紉技術，自此改寫一生。

早前Virginie Viard隻身前往奧巴津修道院參觀後，被綠意盎然、陽光普照的奧巴津修道院深深吸引，不單把奧巴津修道院定為天橋場景，亦在騷場內再現品牌標誌的靈感來源：修道院內鑲有彩色玻璃的高窗，更決定以品牌創始人Coco Chanel的童年引伸為SS2020高級訂製服系列的起點，為大家帶來62套精緻的高訂服。

昨日CHANEL把巴黎大皇宮幻變成影響Coco Chanel一生的奧巴津修道院。（CHANEL）

是次Virginie Viard回歸品牌最經典的元素，特意以黑、白二色的斜紋軟昵、輕紗、蕾絲作為系列定調，在此基礎上加上自奧巴津修道院取得的靈感，除了布料及細節上大量加入花卉圖案，裙履輪廓亦仿傚了舊時的學生制服，每件設計皆流露出剛柔並濟的知性少女情懷。

然而，因Virginie Viard巧妙地在多套設計中用上了最合適的布料，使得整個系列不單飄逸溫柔，更是不落俗套。就似是終場的婚紗，Virginie Viard捨棄浮誇的剪裁及布料，以簡約的輪廓勾勒出時尚。自此以後誰還斷言婚紗嫵媚才叫美？

終場婚紗簡約而時尚。（CHANEL）