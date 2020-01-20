【CHANEL】巴黎專訪百年刺繡工坊總監　揭開華麗衣裳的神秘背後

人類越過原始的粗獷進入啟蒙時代，進步得忘記時間流逝的長度、忘記了界限、也忘記了人類先天而來的力量及智慧。 不被時代沖擊而佇足於現世的工坊所餘不多。經CHANEL穿針引線下，《一物》早前來到了巴黎老字號Maison Lesage刺繡工坊與總監Hubert Barrère對談，暸解華麗衣裳的神秘背後。 攝影：黃舒慧、CHANEL提供

《一物》早前來到了巴黎老字號Maison Lesage刺繡工坊與總監Hubert Barrère對談，暸解華麗衣裳的神秘背後。（攝影：黃舒慧）

Maison Lesage坐落於巴黎近郊地區，淺棕色外牆建築沒有巴黎市中心般淒美且壯麗，反倒寂靜而老實地佇立著，不喧囂，亦不爭艷鬥麗。

不起眼的Maison Lesage卻蘊含無限內涵。創立於1858年的Maison Lesage原名為Michonet刺繡坊，初期僅為王室貴族服務，後於1924年被Albert Lesage及Marie-Louise Lesage收購，加上巴黎在多位著名時裝設計師的領導下，進入了手工技藝最鼎盛的時代，工坊亦轉為製作Haute Couture、Ready-to-Wear以及服飾配件，在這162年間孕育出數之不盡的華美高訂服。

Maison Lesage坐落於巴黎近郊地區，寂靜而老實地佇立著，不喧囂，亦不爭艷鬥麗。（攝影：黃舒慧）

Maison Lesage作為業界享負盛名的工坊，贏得CHANEL、Christian Dior、Balmain、Balenciaga、Yves Saint Laurent等多個品牌的青睞，多年來一次又一次與設計師共同改寫時裝的定義及意涵。

CHANEL自1983年起便與Maison Lesage緊密合作，品牌每年共有八個系列的刺繡由Maison Lesage一手包辦，是多年來合作無間的伙伴。

由工匠出身的Hubert Barrère早在20年前加入Maison Lesage，自1998年起認識Karl Lagerfeld及CHANEL現時的創作總監Virginie Viard。Hubert Barrère後於2011年12月接手工坊成為藝術總監，與二人的合作愈趨緊密，至今與CHANEL經已合作完成逾50個系列，加上其他合作品牌，Maison Lesage內上上下下每天都忙得不可開交。

當日工匠向大家示範製作過程。（攝影：黃舒慧）

「我的工作就像橋樑，理解設計師的夢想藍圖後，再與工匠一同嘗試將之實現出來。」Hubert Barrère繼續詳述工坊內的日常：「設計師團隊先為帶來他們的意念及想法，我們的工作就是去理解，繼而運用過往的經驗以及個人智慧，擬出一些可行的方案，最後把幾件樣本送到設計團隊手上。因此，工匠在過程中並不止是一個製作者，而是一個創作者。最後設計師與我們選好最喜歡的樣本之後，就會直接進入最後製作過程，製作出大家最後看見的作品。」

CHANEL自1983年起便與Maison Lesage緊密合作，品牌每年共有八個系列的刺繡均由Maison Lesage一手包辦，包括剛在上年十二發布的Métiers d’art（工坊）系列。（CHANEL）

自Karl Lagerfeld於去年年初逝世，Virginie Viard便成為世人的焦點，去年四個由她主理的系列盡在被人比較與Karl Lagerfeld的同與不同。作為二人最緊密的工作伙伴之一，Hubert Barrère認為二人最大的分別在於Virginie Viard是一位女性在為所有女性設計，而Karl Lagerfeld則是在為「女性」的概念而設計，二人在詮釋「女性」的視野有所不同。

他認為Karl Lagerfeld接手CHANEL後這四十餘年間，已經成功譜出一首僅屬於Karl Lagerfeld本人的CHANEL樂章，Virginie Viard接任後的所受到壓力可不小。然而他從Virginie去年交出的四個系列，認為她已漸露個人風格及特色，使他非常期待Virginie Viard及CHANEL的未來。

Hubert Barrère於2011年12月接手工坊成為藝術總監，與Karl Lagerfeld及Virginie Viard一直關係良好。（攝影：黃舒慧）

去年十二月，Virginie Viard展出首個由她主理的Métiers d’art系列，系列同樣與Maison Lesage及多個工坊合作，帶來總共71套服裝：

+ 67 + 66 + 65

作為CHANEL多年來的合作伙伴，Maison Lesage及Hubert Barrère當然亦盡其所能與品牌設計出夢幻的服飾。就似是今季其中一套紅黑斜紋軟昵西裝。為求力臻完美，整套衣服均以Lunéville勾針方式製成。這種勾針方式使刺繡更加完整，不留任何線頭，卻難度十足：工匠製作時從布料的反面穿針，一手握著織布機鉤子，另一隻手則勾勒衣衫圖案，這套紅黑斜紋軟昵西裝最終足足用上148小時縫製。

這套紅黑斜紋軟昵西裝足足花上148小時完成。（CHANEL）

另一套鑲有20,000多顆珍珠及60,000黑色閃片的連身小黑裙，工匠更花上了長達1,220個小時製作，同樣運用Lunéville勾針方式製成，完美展現出Maison Lesage內所有工匠的精巧工藝。

這條鑲滿閃片及珍珠的連身小黑裙足足花了1,220個小時製作。（CHANEL）

CHANEL在系列發表前釋出了連身小黑裙的製作花絮：

不經不覺Maison Lesage已佇立於世超過了160年。這些年來，即使歷經製作過程科技化以及快時裝的衝擊，但Hubert Barrère與一眾工匠依然風雨不改地在此處堅守獨有的工藝技術，無懼世界變遷，並將繼續以最開放的視野迎接未來：「刺繡無疑是傳統工藝，但刺繡亦是屬於今天的藝術。世界正在不停地高速轉變，刺繡工藝亦必須時刻革新，與科技結合，加上工匠必須具有的品德、工藝，才可成就好的作品」。