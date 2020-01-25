【CHANEL】香奈兒外套的8個秘密　老佛爺筆下流行了35年的經典

在這個世界上，沒有其他款式的服裝更能定義魅力的意義，也沒有別的款式能夠有更高的辨識度。毫無疑問的，香奈兒的外套不僅是單純的一件服飾，而是一種經典、印記、自由的象徵。

Chanel外套或許是由Gabrielle Chanel於1950年代創造，但是真正讓Chanel外套注入新生命週期的人，於1983年以首席設計師入駐品牌的Karl Lagerfeld功不可沒。1985年，他將外套搭配一款牛仔褲和條紋上衣，讓這款外套徹底重生：Chanel外套就此成為經典，且不斷再造高峰，成為當代每位優雅的女性衣櫃裡不可或缺的實搭聖品。

其實我還進而激發蘇格蘭人如何製作出更輕盈的斜紋軟呢。

Chanel斜紋軟呢外套其獨特魅力從未止息，套句Karl Lagerfeld的語錄：「有些東西永遠不會退流行，牛仔褲、白襯衫，和一件Chanel外套。」跟著我們一起探索，Chanel外套從創造起點，到最新系列中不敗的傳奇秘密是什麼。

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Chanel外套的8個傳奇秘密

1)「tweed」斜紋軟呢，原為一款專為男性衣著採用的簡單面料，Gabrielle Chanel重新詮釋，以舒適為首要考量選擇面料，賦予更柔軟的觸感與提升舒適感。

2) 俐落、結構性、縝密。Chanel外套捨棄多餘的裡布與墊肩，「因為一套衣服的優雅之處，正是在於其動靜皆宜的舒適感。」

3) Chanel外套沒有斜裁的布料，都是垂直剪裁。於外套正面沿著直線紋面嵌入，無任何前胸摺縫以維持布料的柔軟度；同樣的原則也運用於外套的背面，中間僅用一道縫線分隔。肩部線條調高，以提升舒適度。

4) Chanel外套裡布使用頂級材質，採用和斜紋軟呢布料同樣數量呼應的布片，縫線緊密縫合，隨著身體動作移動。Gabrielle Chanel常說：「襯裡應該與外側的面料搭配得宜。」真正的高級顯示在細節，即使在穿脫時也能讓人感受一件精品的價值。

5) Chanel外套下襬會手工縫上銅質鏈帶，隱藏在襯裡的收邊，其作用在於呈現完美的垂墜度，保存時也較不易變形。之後有人提出「為何不把金鍊露出」的疑惑，因此造就了經典的Chanel鏈帶包款，或是在外套的滾邊上也以鏈帶裝飾。

6) Chanel外套的細節設計看來很像軍裝，那與Gabrielle Chanel的童年有極大關係，她很崇慕軍官。

7) 辮飾勾勒出外套的輪廓、口袋的邊線、袖口的線條，並且注入幾何線條的質感滾邊。

8) 鈕扣以打造珠寶飾品般催生，運用如半寶石、樹脂、金屬材質，打造為獅頭，因為Gabrielle Chanel是獅子座。她也是個迷信的人，所以她也喜愛幸運草、麥穗等圖騰。