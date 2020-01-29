安藤忠雄新作建築物3月廣東落成　肺炎陰霾隨時開幕不了？

日本國寶級建築師安藤忠雄即將有新作落成！經5年籌畫和3年施工期，建築大師終於將其一貫的質樸混礙土風格，帶到廣東順德和美術館。不過今次新作落成最令人擔心的，莫過於館方在疫情陰霾下，仍預期於3月21日開幕。

安藤忠雄新建築設計「和美術館」即將於3月21日開幕。（和美術館）

和美術館為安藤忠雄設計的第89座美術館，佔地近9,000平方公尺。美術館取名「和」，寓意和諧、平衡，而安忠雄設計之初，亦決定以「圓」為設計意念，帶給人們和諧、安泰生活的夙願。安藤受訪時表示，設計旨在表現中國文化中「和諧」的理想之餘，亦融和了華南地區豐富多元的文化，希望將美術館打造成嶺南文化的中心點。

和美術館設計圖近日曝光，當中最引人注目的，莫過於中庭的螺旋樓梯，以及拾級而上、位於樓梯上方的圓形天井設計。設計靈感源於嶺南當地建築特色，將中國「天圓」宇宙觀巧妙融入之餘，亦貫徹安藤忠雄設計特色，用上清水混凝土物料建成。而天井設計令建築內部隨日間光影而有所變化，自帶「安藤式」的自然詩意。

按圖看螺旋樓梯細節：

和美術館位於順德水鄉，館內除了「打卡一流」的螺旋樓梯，館外亦少不了湖畔環繞。美術館層層圓形設計，在湖面倒映下，更具現代感。而美術館除了建築由大師設計外，館內亦有不少珍貴館藏，據悉館內東西方交流展區更將特別展出畢卡索的《Homme et Femme Nus》，廣受各界期待。

不過，最近大陸肺炎疫情嚴峻，從和美術館官網看來，館方卻仍打算於3月21日開幕。到底在疫情陰霾下，館方是否能順利開幕，而做法又是否明智，就由大家定奪。