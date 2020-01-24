【Louis Vuitton】買下全球第二大巨鑽原石後　品牌再進軍餐飲業

早前，Louis Vuitton買下全世界第二大巨鑽原石Sewelô，重達1,748克拉，積極進軍珠寶界。 另一方面，品牌將於下個月在日本大阪，開設首家咖啡店和餐廳，實行多元化的發展大計。

Louis Vuitton日本開餐廳（WWD）

Louis Vuitton咖啡店（WWD）

隨著消費者愛追求美食、旅遊及其他奢侈體驗上，LVMH確保生意在多元發展下，從而展開今次的計劃。該集團在過去18個月中，成功收購Tiffany & Co.與Belmond，後者更於24個國家與地區經營46間豪華酒店、餐廳等。根據WWD報導，LeCaféV位於Louis Vuitton大阪四層旗艦店的頂樓位置，並由備受讚譽的日本大廚Yosuke Suga操刀，而咖啡店更配有寬敞室外露台與酒吧，奢華感十足。

另外，酒吧旁邊設有第二個用餐空間，專門為少數幸運貴賓提供晚餐。 這個私人的Sugalabo V，將仿效Yosuke Suga在東京成功經營的餐廳，擁有優雅裝飾之餘，開放式的廚房設計，使客人能夠觀看廚師準備菜式。至於品牌標誌性風格，更會在餐具設計中大放異彩。曾經為Louis Vuitton設計Objets Nomades家品與旅行系列的Tokujin Yoshioka，為此餐廳創造了一種充電板，其靈感源自品牌Logo。

Louis Vuitton餐廳設計（WWD）

而Louis Vuitton董事長兼CEO Michael Burke，亦證實了新餐廳的消息，他還說未來品牌將會涉及更多的餐廳與酒店發展。Tiffany & Co.將於下月在歐洲開設首間Blue Box Café，這一切擴展都與LVMH整體戰略吻合，不過對於奢侈品牌而言，餐飲業仍然是一個相對較新，並尚未完全開發的領域。