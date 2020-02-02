【男士時尚】網紅小吳177cm穿出男模風範　關鍵：素色、拍照POSE

粉絲成長速度超快的「見習網美小吳」平常在鏡頭前總是穿著素色襯衫或素 T，他在鏡頭前是搞笑的形象，私底下卻非常親民。 小吳擁有 177 公分的身高，但在他的穿搭下看起來像 180 公分的長腿歐爸，除了身材比例好之外，最重要的是他的拍照 POSE 和表情總是讓人出乎意料，把平凡無奇的街景拍得像是海報，而小吳的私服穿搭也很有個性，就跟 Dappei 一起來看看吧 !

︱LOOK 1

用白色素 T 打底，在配上墨綠色襯衫及米色短褲，除了視覺上清新外，小吳依據整體穿搭選用墨綠色系的襪子，來呼應墨綠色襯衫，這樣的搭配是近期最潮的穿搭，花點小巧思在襪子上可以讓整體造型更加分。

︱LOOK 2

一樣的白色素 T 再配上咖啡色格紋西裝外套，保持休閒外也不會顯得老氣，再搭上與褲子同色系的皮鞋模糊了視覺界線後更顯腿長，選對皮鞋的顏色絕對會讓男孩們在視覺上大加分！落肩的款式近期在韓國流行之外，在視覺上也可以展現氣勢，冬天更可以直接添加衣物不會顯得臃腫。

︱LOOK 3

一樣穿著白色素 T 打底加上造型墨鏡後，瞬間變成搞怪卻又吸睛的代表 !低調的「 トーキョー」也恰好呼應他所在的地方，簡直是將地標打卡的功能內嵌至照片中，下次出門逛街若有看到這麼特別的 T 恤，不妨買一件說不定哪天旅行時會用上。

︱LOOK 4

韓國品牌 O!Oi 經典的設計款，常常讓人不知道該買什麼顏色，這時候選深色系準沒錯，寬鬆的帽 T 配上人人衣櫃都有的黑褲或深色牛仔褲，不管是出外旅遊或上學見朋友都能一秒選好衣物出門。

︱LOOK 5

全身素面怕太過極簡風嗎？這時可以選用小 logo 的帽子來補足，不論老帽、鴨舌帽或是 Kangol 最常看到的貝蕾帽都是很好的選擇。

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+ 7 + 6 + 5

Dappei 結語：

小吳的影片都讓觀眾笑到不行！不管是業配、旅遊、生活日常或是星座分析，都能看得出來影片裡面的巧思及創意，搭編先看了影片後才開始追蹤他的IG，發現他的穿搭有不少巧思就如同他的影片一樣。