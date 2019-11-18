【復古男生】西班牙男模Biel Juste的穿搭哲學：紅橙黃綠再花都著

搭編身邊許多女性友人都抱怨說自己男友很不會穿衣服，雖然有心想認真穿搭可是最終效果還是相當普普。這時候搭編就要介紹這位西班牙男模 Biel Juste 給大家認識，如果想要穿出特色又簡單的搭配真的不難！

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若是只看 Biel Juste 的臉蛋就是普通的帥氣男模，但是他卻有種魅力會讓人深深為他著迷，沒錯！就是 Biel 的服裝搭配，Biel 私下穿著時而復古時而街頭風，儘管這兩種看似相當衝突的搭配但在 Biel 身上完全沒有違和感，而其中 Biel 最厲害穿搭守則就是一定有個「重點色」！在 Biel 的 Instagram 上不難發現每一張照片都相當有亮點，因為 Biel 非常喜歡在簡單的搭配上選擇橘、紅、黃等鮮豔亮眼的配色，這就是為什麼當看到 Biel 整體穿搭時會讓人覺得印象深刻！

其中 Biel 也非常喜歡用特殊的配件替整體穿搭增加豐富感，像是鮮豔的亮橘色毛帽、鮮紅色的鞋子，或者具有特色的墨鏡都是 Biel 常用配件，這邊搭編跟大家說就算喜歡 Uniqlo 日式簡約風的男性們，也可以像 Biel 一樣在身上加點亮眼的元素，是個非常簡單可以讓人看出穿搭重點的小秘訣喲！

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搭編私心增加一個 Biel 非常喜歡的元素 - 圖騰，Biel 私下相當喜歡有花紋的圖騰樣式襯衫，有沒有發現只要一件圖騰上衣配上牛仔褲就可以輕鬆完成搭配，而且整體穿搭效果會相當有重點外，也可以讓人印象深刻。

結語：

Biel Juste 是那種讓人看到第一眼時會被穿搭給吸引的人，而且有在關注 Biel Juste 的人會發現他的私下搭配都相當有內容，就算是復古風也不會讓人覺得太超過，街頭率性風也可以穿出自己的感覺，難道跟 Biel Juste 大學念建築與室內設計有關嗎？

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原文：男生穿搭非常簡單！西班牙男模 Biel Juste 教你們用一個重點色穿出特色搭配

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