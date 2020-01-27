【小白鞋】六個高質歐美品牌　特殊縫製、燙金編碼令純白不普通

為了搭配不同的服裝，大家家裡的鞋櫃一定都有各式各樣的鞋子款式：運動鞋、皮鞋、高跟鞋等，但穿來穿去我想許多人最愛的還是一雙簡潔有力，沒有過多花紋的「小白鞋」。白鞋的魔力就如同一件白T恤或是白襯衫，看似簡單但幾乎可以與任何服裝完美搭配，既不會搶走服飾的風采，卻又能為整體的造型加許多分。但即使是白鞋，也總希望自己穿的能與眾不同，展現自己更好的品味，因此小編今天特別挑選出了六個比較少人知道的高級白鞋品牌，這些品牌都有屬於它們自己獨特的設計，因此深受白鞋控們喜愛。

1.Common Projects

Common Projects誕生於紐約的鞋履品牌，現在可是高端球鞋市場的一顆新星。它以簡潔雅緻的設計與義大利製造的優秀工藝讓人愛不釋手。Common Projects的白鞋既時尚又舒適，這也是因為品牌皆採用上等牛皮加義大利純手工製造的神奇之處。而Common Projects堅持的極簡風格，不變的鞋後跟部分的燙金編碼，亞光皮，漆皮，打孔皮革，麂皮任你挑選。設計師在鞋跟外側印上標誌性的燙金序列號，顯示每雙鞋的獨一無二。

+ 5 + 4 + 3

其中品牌的Achilles儼然已是高價正裝休閒鞋的代表，頂級義大利牛皮以及橡膠底，特色是鞋跟邊的一排燙金字樣，堪稱質感真皮白鞋之王，鞋型較窄長、底與鞋帶為淡淡的乳香白。雖然外型簡，每雙要價 $400 美金。

其中品牌的Achilles儼然已是高價正裝休閒鞋的代表，頂級義大利牛皮以及橡膠底，特色是鞋跟邊的一排燙金字樣，堪稱質感真皮白鞋之王。（IG@commonprojects）

2.Tretorn

Tretorn是一個來自瑞典的網球鞋品牌，作為網球鞋，其舒適度就不用多說了，與其它小白鞋相比造型上也有一些差異，鞋頭到鞋帶部分都是特殊縫製的，其LOGO是一個小「V」，鞋子本身就自帶頹廢氣質，由於知道這品牌的人不是非常多，所以撞鞋率也不高。

+ 5 + 4 + 3

3.Spalwart

來自瑞典的製鞋品牌Spalwart創立於2012年，品牌自成立以來一直以復古的設計路線著名。屬於Spalwart的復古風格，是指沿用古法製鞋方式，而非傳統意義上陳舊的複古設計。 Spalwart的製鞋團隊在東歐各地收集到很多古老的製鞋機械，並不斷地鑽研以往復古的製鞋工藝，從而打造出帶有反古風格的帆布鞋設計。我們所看到的Spalwart，往往不像是一雙嶄新的鞋子，更多的時候它們更像是一架時光機器，讓你在看到的同時彷彿回到了過去的時光。

+ 4 + 3 + 2

4.Spring court

Spring court是來自於法國的一個休閒鞋子品牌成立於1936年，最廣為人知的莫過於披頭四的約翰藍儂的愛鞋，就連著名的專輯封面《Abbey Road》都可以看到它的身影。Spring court最為鮮明的特點就是其鞋身的設計科技感強烈，且鞋子有十分優秀的散熱系統，鞋身各處帶有精緻小巧的排氣口，能夠時刻保持透氣清新狀態。Spring court還貼心的向鞋子的底部諸如清爽的薄荷香味劑，能夠保持雙腳的清爽、清新。品牌的鞋子主要分為四個系列，分別為G2、M2、B2和B4，各個系列的特點都有所不同，而其中G2屬於Spring court的旗艦號鞋款，設計精緻考究，穿著舒適且十分耐用，成為品牌經典中的經典。

+ 4 + 3 + 2

5.Veja

Veja一開始是一個低調無比的法國牌子從不找代言人，鞋面上的V字logo是它唯一具有辨識度的標誌，整體的設計極簡百搭，帶著淡淡的法式風情~以亞馬遜橡膠樹的天然橡膠，和巴西東北部的非轉基因棉花為原材料，踩上去能體驗到舒適的輕盈感。而近年來許多名人都相中品牌的白鞋，如梅根王妃、藝人小S、宋仲基、劉詩詩等，也因此讓Veja的白鞋聲明大燥。

+ 6 + 5 + 4

6.Novesta

Novesta始創於1939年曆史悠久的斯洛伐克BATA工業區。歷經半個多世紀的發展，Novesta天然橡膠帆布鞋已風靡整個歐洲並遠銷到世界各國。Novesta的鞋子滿滿都是上世紀30年代的複古味道，因為它保留著最傳統的方式和舊有的機器生產布鞋。經典款式Star Master 10 White，鞋底是標誌性的加厚處理和格紋的設計。這個牌子最獨特的地方是獲得了ECO認證，了解有機產品的人都明白，這意味著Novesta的每雙鞋子從生產、製作、售出，到人們丟棄，整個過程都不會為生態環境帶來影響。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：買「小白鞋」別再只知道無印良品 精選6個高品質白鞋品牌讓你在路上絕對不撞鞋】