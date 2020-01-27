【女友視角】跟著韓星襯出理想男友穿搭　長外套吊腳褲瞬間變OPPA

想要男友或者「未來男友」穿著可以更潮更型？凡人也可以穿著打扮成「行走中的畫報」，就算沒有過多預算買名牌，只要懂得穿衣之術拉長比例，男生仍然可以營造身高185cm「長腿OPPA」假象。許多男韓星私服簡約，裁剪乾淨俐落，有著自己的穿衣風格，十分值得借鑒！女生們可以動手打造「理想男友」穿著，快幫你的男朋友襯衫吧！

長外套男友穿搭

男生穿上長外套帥氣十足。（bn_sj2013@IG）

就算是身高不算高的男生，也不用怕駕馭不了長外套。男生在佩襯上可選擇剪裁合身的長外套，内搭一件毛衣，再將毛衣塞入褲子内，就能打造提高腰綫、並拉長腿部綫條，顯腿長好比例的效果。此外，長外套内亦可以搭配半樽領或者高領毛衣、或是純色打底衫；亦可帶出韓系感覺。長外套襯上皮鞋會比較有正式感，想打造休閒風的話，也可以選擇搭配球鞋。今年特別流行長風衣或者格子外套款式，不妨推薦你的男友趕快入手一件吧！

李鍾碩長外套造型參考：

朴敘俊長外套造型參考：

李棟旭長外套造型參考：

休閒男友穿搭

棒球外套適合任何身形的人穿著。（bn_sj2013@IG）

很多情侶假日外出總喜歡以休閒舒適的打扮，或者運動風裝扮為主。其實許多韓星私底下的休閒打扮也是十分值得參考。例如是運動褲搭配衛衣，再戴上帽子點綴，不僅休閒舒適，而且充滿時尚感。不過韓國男生的身材較香港男生高大，所以上衣和褲子就算寬鬆也不會顯得臃腫，如果身形不算高大的男生，不適宜上下身都同時穿過於寬鬆的衣物。

喜歡男友以休閒服裝打扮的女生，可以建議男生穿上棒球外套，或者簡單的牛仔外套，再搭配一條休閒褲，馬上就有街頭時尚感。不過款式圖案忌過分花哨，簡約穿搭會在視覺上更為平衡。

李鍾碩休閒造型參考：

丁海寅休閒造型參考：

朴敘俊休閒造型參考：

+ 3 + 2

西裝男友穿搭

皮膚白皙的男生穿淺色衣服也很好看！（leedongwook_official@IG）

每個男生的衣櫃裏總有一套體面的西裝服，不過誰説西裝一定要在正式場合穿？不少韓國男生在平日裏也喜歡西裝打扮，不僅可以穿出修長身材，搭配運動鞋更添隨性風格。另外也可不穿西裝外套，像韓劇男生只單穿恤衫也很有「OPPA味道」。

如果穿著全套西裝，想要穿出長腿的秘訣在於西褲一定要是九分褲！稍稍「吊腳」的西裝褲款式，能拉長腿部綫條，内搭款式特別的襪子能增加時髦感。

李棟旭西裝穿搭參考：

朴敘俊西裝穿搭參考：

李鍾碩西裝穿搭參考：