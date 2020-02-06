【男裝時尚】2020 年5個必備袋款　Gucci、Loewe領先走童年玩物風

話說男人女人的櫃子裡不只少了一雙鞋，更少了一個包包，而且啊現在男人還會跟女人搶包，那我們還需要客氣嗎？！，況且，男生包包愈來愈好看，從2020 秋冬男裝週就可以瞭解我會這麼說的理由。身為，⟪KEEDAN⟫ 一員，不只得關心友站 ⟪ KENLU ⟫ 的鞋，更關注就是包囉，2020 秋冬男裝的包真的很精彩，每一顆都想收為已有（想太多）。

1. FENDI



首先注意到的是 FENDI，Silvia Venturini Fendi 除了服裝強調透過繩索、拉鍊，或是長度、袖子，一件衣服能有好幾種搭法，包包上更是用了 FENDI 經典的暖黃、黑色與棕色，同樣有 logo，但卻不是繁複的 FF，而是把紙袋上的 FENDI 轉換到包包上，不只如此，還直接把紙袋、防塵袋、紙盒變成了包包，只不過是柔軟皮革材質，很有趣。

2. Gucci



Alessandro Michele 塑造了很溫柔的 Gucci 男生，整個秋冬系列回到了 1970 年代，也回到了五歲孩童時期，「若一個五歲的小男孩，穿著母親的鞋玩耍，或戴著魔術師的帽子去公園，沒人會批評他，不是嗎？」男模不只穿了有如縮水的娃娃洋裝，我更喜歡他手上拎著的像是小時候要去遠足時的方形鐵盒，還有一款以 GG Supreme 緹花布做成的手提行李箱，一面寫著 FAKE，一面寫著 NO，警世意味濃厚。

+ 3 + 2

3. LV



當然也不能錯過充滿幻想，欸，還是很像 windows桌面配色的 Louis Vuitton，Virgil Abloh 讓男生穿上了西裝，還是融合了些他擅長的解構，「我並不是想試圖否定企業文化，我只是提出新的想法並顛覆它。」還有以藍白色為基底，把 LV logo 用雲朵展現的箱子，肯定會是SNS熱門款。

4. VALENTINO



VALENTINO 在 Pierpaolo Piccioli 主理之下，除了仙氣，更多了些街頭年輕味道，在 2020 秋冬男裝週不只秀出了與 Onitsuka Tiger 的聯名系列，還有印著荷蘭攝影組合 Inez & Vinoodh 所拍攝的花朵圖像的包，不會張揚，卻很搶眼。

5. Loewe



「大象大象，你的鼻子為什麼這麼長」的 Loewe。創意總監 Jonathan Anderson 2020 秋冬以童年和打破性別為基調，打造出所謂的「Fantasy Wardrobe」。包包也充滿童趣，把 Elephant 包變大了！有別原本小型或迷你尺寸，放大版的大象包，有著惡搞趣味，拿上街肯定大家都在看。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】