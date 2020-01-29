【2020潮流】Virgil Abloh預測街頭文化過時！新趨勢你我必須跟上

身兼 Off-White 及 Louis Vuitton 創意總監的 Virgil Abloh，無疑是當今把街頭風格送上伸展台的推手之一，在這近年內更顛覆了過去時尚圈讓人遠觀而不可褻玩焉的距離，但在日前他受到外媒《Dazed》專訪時，卻語出驚人的說道「街頭風格它會死的！」，此話一出立刻受到許多時尚人士的反彈及抨擊，究竟這位在街頭被視為霸主的人腦子裡究竟在想什麼？

街頭文化真的死了嗎？

以時尚、次文化、音樂及藝術為主軸的《Dazed》，一直以來在時尚圈都有獨到的觀點，充滿街頭風格的拍攝，更讓該雜誌成為年輕人的指標。這次的專訪中，編輯問到 Virgil Abloh 對於 2020 年街頭時尚的看法，沒想到 Virgil Abloh 直接了當的認為，他覺得街頭文化會在明年逐漸死去，他認爲未來的所有人不會在需要這麼多的 T-Shirt、連帽上衣及球鞋，而時尚也不應該再被新鮮感給主導，在過去的十年，這樣的風潮已經過於氾濫跟瘋狂。

Virgil Abloh 直接了當的認為，他覺得街頭文化會在明年逐漸死去（Getty Images）

誰將推向伸展台？其實他們都有份

2010 年後，千禧世代出生的人開始有了自主權，到了 2018 年這些新世代有了決定要買什麼權力，他們心中最酷的那些服飾品牌變成了消費主力，新一代設計師的崛起，更讓街頭的風潮瞬間如細菌般感染整個時尚圈。

受到川久保玲愛戴的 Gosha Rubchinskiy，從長期拍攝 Supreme 形象照開始，到開創個人品牌，並推出一系列的聯名，後來還更與 Burberry 攜手合作，他強烈的青年風格，影響了新世代年輕人對於造型的想法，將醜時尚炒到頂端的 Vetements 創辦人 Demna Gvasalia 接手 Balenciaga 後，更推出多款紅翻天的球鞋，一直都受到很多年輕人崇拜的歌手 Kanye West 的個人品牌 Season 鮮明的形象，及大張旗鼓的宣傳，漸漸主導了個時尚品牌的方向，這些設計師在過去的十年裡，成功抓住年情人求新求變的心。

受到川久保玲愛戴的 Gosha Rubchinskiy，他強烈的青年風格，影響了新世代年輕人對於造型的想法（IG@gosharubchinskiy）

2020年後 什麼東西還是時髦的？

在這次的訪問中， Virgil Abloh 預告了街頭時尚即將結束外，更預言未來時尚的趨勢，「我認為未來將會走到一個透過二手服飾或過去封存的檔案裡，去尋找展現自我風格及內涵的世代。」Virgil Abloh 認為，在往後的日子裡，人們會對復古及二手衣服的穿搭有所興趣，在過去 Virgil Abloh 就曾用 Ralph Lauren 格子衫，在他的首個品牌 Pyrex Vision 再製成新的服裝，服裝的改造的概念早已埋在他的設計理念裡。

在過去 Virgil Abloh 就曾用 Ralph Lauren 格子衫，在他的首個品牌 Pyrex Vision 再製成新的服裝（IG@pyrexvision23）

在近年來 「 可持續發展 」 這幾個字，讓環保意識開始感染整個時尚圈，Chanel、Hermès、Gucci 等 150 個品牌，也簽署環保公約讓時尚不對環境負擔，環保的製造夾帶著懷舊的風情，2020 年許多品牌也向復古靠攏紛紛找過去的老元素，讓 2020 年時尚上的關鍵字除了環保之外，「 復古懷舊 」 成了妳穿搭的考究。

【Celine】

從 Celine 致敬創辦人的設計打造包袋，服飾設計上也帶你走進一部老電影，Hedi Slimane 用法式的 70 年代風格貫穿 2020 的新裝設計，將品牌創辦人 Celine Vipiana 那高知識女學生的溫婉聰慧的裝扮，巧妙注入他的搖滾情懷裡。

+ 5 + 4 + 3

【Gucci】

Gucci 則像是塔羅老師一樣，早就預言復古的時尚回歸，整個品牌帶往最摩登的老派時尚前進，在服裝上充滿歷史課本的故事，在包袋設計上則扭轉品牌過去的元素，將復古兩個字發揮到極致。

+ 3 + 2

【Dior】

Dior 不走全數的懷舊，反而是將 New Look 一詞用摩登的方式再次解義，品牌讓經典的 Bar Jacket 回歸，更將過去紅透半天邊的馬鞍包 Saddle Bag 再次送上伸展台，讓品牌以「新復古」的方式擄獲女人心。

+ 5 + 4 + 3

【Prada】

Prada 在 2020 年早春除了用繽紛燦爛的色彩迎接春季外，model 手上更出現多款源自 2020 年春夏系列的保齡球包再次站上伸展台！而在 IG 上 所有的潮女則是在揹 Prada 的老奶奶腋下包，這種過去會被嫌老的包款，也成了當今最時髦的設計。

除了伸展台上正瀰漫著懷舊氣息外，女人最愛的包也從今年開始掀起 「老花」的風潮，所有的 Monogram 及所有的老印花，全都成為新世代女孩搶著要的配件，從 Louis Vuitton、Fendi等品牌，到來自紐約的 Coach，全都在把玩老物再生的設計。

復古適用不退燒的風格，2020 年或許你會少了很多走進百貨公司的機會，因為古董店及二手古著的服飾，才是未來找 「新」 單品的地方。

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