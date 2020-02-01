【男裝時尚】Polo與Ralph Lauren有分別？一文睇清RL旗下三大系列

自從當了時尚編輯，不少身邊親朋好友經常會詢問關於穿搭和購買的問題，像是某款包值不值得入手？某款本季流行的單品適不適合他？ 金額大筆的精品購買前當然格外謹慎、嘗試不熟悉的流行款之前當然會有點卻步，不過更常被提到的問題，反而是與日常相關，「有沒有什麼牌子一次就能買到日常各種場合穿的？」

這個問題可以推薦的品牌多到可以寫成一本書，不過，Ralph Lauren通常會是前幾個給出的答案。

原因無他，Ralph Lauren底下系列眾多，人人都能找到合適的款式，再來以日常生活服裝來說價格也不會太高不可攀。來自美國的Ralph Lauren，從製作領帶起家，進而衍伸出服裝、飾品、家具、咖啡廳等，幾乎可以等於美國服裝品牌的代表，濃濃的美式貴族風格風靡全球，無論正式禮服、家庭休閒服都深受歡迎，連英國皇室、荷李活名人都愛，進而延伸多個面對不同市場需求的支線系列，甚至被誤認成不同品牌（像是Polo Ralph Lauren跟Ralph Lauren就是一個例子）。

今天跟大家分享Ralph Lauren男裝中，三個你必須知道的精采系列，身為時尚愛好者不能不知道：

+ 8 + 7 + 6

▼▼以下可以看看，三個系列的商品風格截然不同▼▼

POLO RALPH LAUREN

+ 5 + 4 + 3

RALPH LAUREN PURPLE LABEL

+ 4 + 3 + 2

RALPH RALPH LAUREN （DOUBLE RL）

+ 9 + 8 + 7

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Polo跟Ralph Lauren差在哪？一次搞懂Ralph Lauren旗下3大系列！】