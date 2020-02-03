【Kobe Bryant】Nike紀念高比拜仁　明星賽球衣8種顏色代表的是…

1月27日，Kobe Bryant不幸墜機逝世，機上9人全部罹難，包括他的13歲女兒Gianna Bryant，以及其他7位朋友與隊友，消息令人震驚之餘，也讓我們感嘆生命無常。 NBA日前宣佈，在接下來的全明星賽當中，各隊將以2號和24號球衣上場，同時更亮相了2020年全明星賽球衣，向這位NBA一代巨星致敬。

最近，NBA與Nike聯手打造2020年全明星賽最新球衣，設計特別向Kobe Bryant與他的女兒，以及其他7位朋友與隊友作致敬。NBA搶先公開8款球衣，風格以90年代芝加哥公牛隊為方向，而各種顏色更從芝加哥交通鐵路汲取靈感，將每條鐵路顏色融入設計當中。

NBA今年明星賽球衣設計向已故球星高比拜仁致敬（CNBC）

2月16日的NBA全明星賽，由洛杉磯湖人隊球星LeBron James帶領的LeBron Team，與Giannis Antetokounmpo率領的Giannis Team進行比賽。而LeBron Team將為Gianna Bryant穿上2號球衣；Giannis Team則穿上24號致敬Kobe Bryant。兩隊球衣還有設有九顆星星的設計，這代表著紀念墜機事故中所有的遇難者。

2020年NBA全明星賽球衣（NBA）

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此外，8款球衣都具有特定的顏色，用於區分城市的8條交通鐵路的顏色：紫色和橙色球衣，代表NBA新星挑戰賽；綠色和粉紅色，則供應名人比賽選用；而啡色和黃色，代表著NBA Cares主辦的特奧籃球賽。而最靠近芝加哥西部的聯合中心（United Center）火車線是藍色的，因此在NBA全明星賽上，LeBron Team會穿上這種顏色。還有最後的紅色球衣，意味芝加哥最長的鐵路，是唯一一條從南到北部路線，將由Giannis Team穿用。

Kobe Bryant為籃球界作出巨大貢獻，而8款球衣設計，紀念這位NBA史上傑出球員。