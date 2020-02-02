【Frida Kahlo】被加州藝術家起訴：難道畫公眾人物也有錯嗎？

墨西哥藝術家Frida Kahlo，雖然一生坎坷，但仍然堅持創作，而她的作品更帶給後世無盡的影響力。 最近，一名加州藝術家竟然出手控告Frida Kahlo Corporation，到底所為何事？

墨西哥藝術家Frida Kahlo（V&A）

重溫Frida Kahlo作品：

Frida Kahlo作為傳奇代表，商人只需將她的樣子，印在產品上出售就能賺錢。Frida Kahlo Corporation成立於2004年，為這位標誌性藝術家買了眾多許可證和商標，意味著他們得到不少Frida Kahlo産品的版權。該公司由委內瑞拉商人Carlos Dorado創立，同時包括Frida Kahlo的侄女Isolda Pinedo Kahlo。

在商業化的情況之下，這種緊張關係蔓延至獨立藝術家。一名加州藝術家Cris Melo竟控告Frida Kahlo Corporation，皆因她相當厭倦因出售Frida Kahlo畫作，而收到法律警告。而市面上也存有許多這類型的組織，例如Andy Warhol Foundation，亦擁有許多圖片版權。該公司更運用Brand Protection Agency，來掃蕩互聯網上的商標侵權行為。

墨西哥藝術家Frida Kahlo（IG@fridakahlo）

但是，這種技術令侵權問題引起爭論，就如Frida Kahlo Corporation一直以Cris Melo和其他獨立藝術家為目標，要求他們撤下相關Frida Kahlo的產品。Cris Melo在接受《KQED》訪問時表示，多年來一直出售有關Frida Kahlo的作品，現在他們要求她付錢才可出售商品，因此她更說已停止畫了一段時間。這不但影響藝術家的財務狀況，同時對她造成壓力，也有可能是她控告該公司的主因。

另外，Cris Melo聲稱自己的藝術作品，並沒有侵犯FKC的版權問題：「這些都是憑空想像的作品，難道畫一個公眾人物也有錯嗎？」有趣的是，聯邦法院該如何對此事做出裁決？這一連串的複雜問題，不但影響Cris Melo，還會影響其他同類型創作的獨立藝術家。