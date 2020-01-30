【高比拜仁】球迷創意大爆發　素人設計完美描繪高比英姿

大年初三（27/1），一代NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）傳來死訊，令人震驚及婉惜。儘管已經事隔數天，但一眾球迷仍難以相信及接受他的離去，紛紛用各自的方式憑弔這名一代巨星。 其中一名球迷早前在全球最大請願平台change.org上發起聯署，要求NBA將logo改成高比，結果成功吸引逾3,000,000人簽署。

一位高比球迷要求NBA將logo改成高比，結果成功吸引逾3,000,000人簽署。（change.org截圖）

在得知高比拜仁意外離世的惡耗後，一眾球迷紛紛在其社交媒體帳戶上向這位百年難得一見的籃球天才致意。年僅16歲的球迷Nick M在得知高比的死訊後，同樣在自己的Twitter帳戶上紀念高比，指NBA實應將logo換成高比。

結果帖文在短短一天內即獲100人留言讚同，Nick M於是便將自己靈光一閃的想法轉載至change.org。截至昨日，帖文經已累積逾3,000,000個人簽名認同，就連金塊隊後衛Jamal Murray亦高調贊同，認為NBA把logo換成高比將會是最好的決定。（雖然最新消息NBA官方已否定改Logo這個決定）

金塊隊後衛Jamal Murray亦認為NBA把logo換成高比將會是最好的決定。（GettyImages）

雖然NBA至今仍未就要求作出任何回應，但一眾網民一於少理，各自發揮創意紀念高比。網上流傳多張以高比身影為主題的設計，每張都把高比的神髓發揮得淋漓盡致，結果每幅設計均吸引多達上千名網民讚好或留言，大多表示認同更換logo的想法，亦有網民認為可以短期改變logo以表對高比的敬意。另外，《時代》雜誌亦會選用高比為下一期封面，藉此紀念他。

《時代雜誌》亦會選用高比為下一期封面人物。（《時代雜誌》Facebook）